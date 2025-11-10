Andueza viaja a Bruselas con una agenda centrada en el euskera, vivienda y Palestina

Eneko Andueza viajará este lunes a Bruselas para presentar una apretada agenda política que estará centrada, entre otros asuntos, en el euskera, en la vivienda, ... en la industria y en la situación que vive Palestina. Tanto mañana martes, como el miércoles, el secretario general del PSE abordará estos temas en la capital europea.

Coordinadas por la europarlamentaria vasca Idoia Mendia, el líder de los socialistas vascos mantendrá durante las dos jornadas reuniones al más alto nivel, como la prevista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia y Competitiva; con Rafael Fitto, vicepresidente para la Cohesión y las Reformas de la Comisión Europea; y con Laia Pinos, miembro del gabinete del vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.

En la cita prevista con Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, Andueza abordará los pasos dados para lograr la oficialidad del euskera en la UE. López lidera las conversaciones del grupo S&D (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) para avanzar en el reconocimiento y el uso del euskera como lengua de trabajo en la institución. Además, el líder de los socialistas vascos tiene organizados otros encuentros con Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo; y con Hana Jalloul, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del legislativo comunitario.