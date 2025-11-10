Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andueza viaja a Bruselas con una agenda centrada en el euskera, vivienda y Palestina

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:12

Eneko Andueza viajará este lunes a Bruselas para presentar una apretada agenda política que estará centrada, entre otros asuntos, en el euskera, en la vivienda, ... en la industria y en la situación que vive Palestina. Tanto mañana martes, como el miércoles, el secretario general del PSE abordará estos temas en la capital europea.

diariovasco Andueza viaja a Bruselas con una agenda centrada en el euskera, vivienda y Palestina

Andueza viaja a Bruselas con una agenda centrada en el euskera, vivienda y Palestina