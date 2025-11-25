Andueza enfría las expectativas del PNV sobre las transferencias: «Muy probablemente no lleguen en tiempo y forma»
El líder del PSE pide «sosiego» y «no trabajar a contrarreloj», pero subraya el «compromiso y la voluntad» del Gobierno de Sánchez para culminar el Estatuto y asegura que las competencias «van a llegar»
San Sebastián
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:47
El PNV sigue situando el 31 de diciembre como fecha tope para completar íntegramente el Estatuto de Gernika. Una escenario que, sin embargo, ha enfriado ... este martes su socio de Gobierno. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rebajado las expectativas del partido jeltzale para que, en virtud de acuerdo asumido por el Ejecutivo central, recalen en Euskadi todas las transferencias pendientes antes de que acabe el año. «Probablemente no lleguen en tiempo y forma», ha avisado el dirigente socialista.
El tiempo corre. En poco más de un mes expira el plazo establecido y tanto el PNV como el propio lehendakari han encendido ya todas las luces de alarmas, conscientes de que el tiempo es ya muy limitado y aún hay muchas «resistencias políticas y administrativas», dicen, que están dificultando la negociación. De ahí que diferentes voces jeltzales hayan elevado la presión sobre Pedro Sánchez en las últimas semanas para que el presidente del Gobierno cumpla su palabra. «La confianza es difícil de construir pero fácil de perder», le ha llegado a advertir Imanol Pradales. Incluso el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha lanzado un serio aviso a navegantes que pone aún más contra las cuerdas a Sánchez, al afirmar que si a final de año el Ejecutivo central no ha cumplido con los traspasos pendientes, los jeltzales se sentarán en una mesa, harán un análisis y verán «qué decisión adoptan».
Andueza, sin embargo, ha aventurado durante una intervención en el Fórum Europa Tribuna Euskadi que «probablemente» las transferencias no lleguen a manos del Gobierno Vasco antes de Nochevieja, aunque en ningún momento ha hecho referencia a la fecha acordada entre Pradales y Sánchez. «¿Faltan transferencias? Claro. ¿Y van a llegar a Euskadi? No tengo ninguna duda. Probablemente no en el tiempo y en la forma que una parte del Gobierno haya podido plantear; muy probablemente», ha dicho en alusión a su socio de Gobierno y asumiendo de forma velada que no se completará el Estatuto de Gernika en los plazos previstos.
En todo caso, el líder de los socialistas vascos ha defendido sin embajes que tanto su partido como el Gobierno de Sánchez mantienen intacta su «voluntad» y «compromiso incuestionable» para cumplir con los traspasos pendientes. «A estas alturas nadie puede poner en tela de juicio el compromiso del PSOE con el cumplimiento del Estatuto», ha dicho.
Andueza ha augurado que, tarde o temprano, existirá esa fotografía entre Sánchez y Pradales en la que se escenificará que el acuerdo ya se ha sellado. No obstante, se ha mostrado partidario de trabajar desde el «sosiego» y la «prudencia» en la negociación estatutaria. «A mí no me gusta trabajar a contrarreloj en cuestiones que son tan trascendentales para el futuro de este país», ha asegurado el líder del PSE, que ha pedido no fijar una fecha exacta para así poder cumplir con el Estatuto de Gernika de manera íntegra con «plenas garantías» jurídicas, económicas y en cuanto a efectivos.
Además, ha considerado que el traspaso de competencias a Euskadi «no puede convertirse en un pulso entre gobiernos, sino en un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos» y que «la amenaza de la derecha y la ultraderecha tampoco nos puede servir como excusa para correr más de la cuenta».
Andueza apuesta por la coalición PNV-PSE y sostiene que no ve a EH Bildu «como compañero de viaje»
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este martes que «queda Gobierno de España y Pedro Sánchez para rato», y ha reafirmado su apuesta por la coalición PNV-PSE, de la que, según ha asegurado, no tienen intención de «descabalgarse». Además, el líder del PSE ha destacado que se equivoca «de arriba a abajo» quien crea que los socialistas vascos preparan el terreno para una alianza con EH Bildu. De hecho, ha precisado que no ve a la coalición soberanista como «un compañero de viaje», sino como «un adversario político directo». «Nuestros modelos de país están muy lejos», ha dicho.
