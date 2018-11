Anasagasti ve «muy difícil» la viabilidad legal del preámbulo del estatus pactado entre PNV y EH Bildu Anasagasti, en el plató. / MICHELENA Reconoce que sus palabras sobre la Real Sociedad y Donostia fueron «una desmesura, al igual que la réplica el alcalde» J. ARTOLA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 noviembre 2018, 09:20

El exdirigente del PNV Iñaki Anasagasti reconoce que «es muy difícil» la viabilidad legal del preámbulo del nuevo estatus de autogobierno pactado entre el PNV y EH Bildu, aunque expresó su confianza en la capacidad del jurista y diputado Mikel Legarda, propuesto por los jeltzales, para buscar acuerdos en el seno del grupo de expertos. En este sentido, alabó los «aliviaderos» que contempla el Estatuto de Gernika, en alusión a la no renuncia de los derechos históricos. «No nos planteemos las cosas entre el 'todo o nada'», indicó.

Entrevistado por el periodista Alberto Surio en el programa 'En profundidad' emitido anoche por Teledonosti, Anasagasti criticó también el programa 'Herenegun!' -unidades didácticas sobre la historia de ETA para utilizar entre las aulas de ESO y Bachiller- y consideró que sus impulsores «no han acertado, porque hacen muchos análisis en probetas y no piden la opinión, por ejemplo, de otras generaciones que podrían aportar». «Me irrita que sea Julen de Madariaga el que tenga que justificar que ETA nació por la supuesta inacción del PNV», afirmó el que fuera portavoz jeltzale en el Congreso y senador durante varias legislaturas.

Anasagasti también se desmarcó de la deriva del proceso catalán y, aunque reprochó el encarcelamiento de los dirigentes independentistas, censuró el rumbo adoptado en su momento por Carles Puigdemont «que no hizo caso al consejo del lehendakari Urkullu de disolver el Parlament y convocar elecciones». Consideró «un gran error» no tener en cuenta la relación de fuerzas. «Para hacer política hay que saber donde estás, cuál es tu posición y, en este caso, que España existe», dijo. «No siento ninguna envidia por lo que está pasando allí, y si tiene alguna influencia en Euskadi sería para no repetirlo», aseguró.

En relación con la polémica que suscitó el contenido difundido de su blog personal el pasado verano, -que criticaba al jugador de la Real Sociedad Mikel Oyarzabalpor rechazar presuntamente una oferta del Athletic, al equipo txuri urdin y aludía a los 'ñoñostiarras'- Anasagasti aclaró que no quiso ofender a la ciudad, «entre otras cosas porque me hubiera ofendido a mí mismo», dijo en alusión a su vinculación con San Sebastián. «Mi madre y mi aitona eran donostiarras, mi hermano fue director del Festival de Cine, yo mismo he estudiado en los Marianistas de Donostia».

«No lo escribí»

Anasagasti precisó que él nunca escribió aquel polémico texto. «A veces meto en el blog cosas que no las escribo yo, y este fue el caso, aunque lógicamente yo asumo su autoría y me responsabilizo de su contenido». En ese sentido, reconoció que aquel texto «fue una desmesura» aunque «también lo fue la respuesta del alcalde Eneko Goia, que podría haberme llamado antes para aclarar el asunto». También quiso quitar hierro a la polémica con la Real Sociedad al asegurar que no tenía nada contra el equipo guipuzcoano y su «espléndido presente».