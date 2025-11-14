Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stand de Vox colocado en el Paseo Colón de Irun este viernes.

Stand de Vox colocado en el Paseo Colón de Irun este viernes.

Amplio despliegue policial por la presencia de un stand de Vox en Irun

La Ertzaintza moviliza siete furgones para prevenir incidentes

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

La presencia en la tarde de este viernes de un stand de Vox en la Plaza Luis Mariano de Irun ha obligado a la Ertzaintza ... a desplegar un amplio dispositivo para evitar incidentes. Siete furgones de la Policía Vasca se encontraban aparcados en la avenida de Gipuzkoa, a escasos metros del lugar donde se encontraba colocado el stand, frente al cual había agentes apostados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  7. 7 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  8. 8 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  9. 9

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  10. 10 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amplio despliegue policial por la presencia de un stand de Vox en Irun