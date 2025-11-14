Amplio despliegue policial por la presencia de un stand de Vox en Irun

La presencia en la tarde de este viernes de un stand de Vox en la Plaza Luis Mariano de Irun ha obligado a la Ertzaintza ... a desplegar un amplio dispositivo para evitar incidentes. Siete furgones de la Policía Vasca se encontraban aparcados en la avenida de Gipuzkoa, a escasos metros del lugar donde se encontraba colocado el stand, frente al cual había agentes apostados.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado a este periódico que se trataba de una «presencia preventiva» destinada a evitar posibles altercados, ante el clima de tensión generado por anteriores apariciones del partido en otros municipios guipuzcoanos.

La plataforma Sare Antifaxista ya había denunciado públicamente en X la autorización de carpas de Vox en Donostia, Bilbao e Irun, acusando al portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, de «permitir la propaganda de odio» a las puertas del 20N y de contradecir sus declaraciones del pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.

Incidentes en Lasarte-Oria la pasada semana

El antecedente más inmediato se vivió la semana pasada en Lasarte-Oria, donde la presencia de una pequeña comitiva de Vox derivó en empujones, cargas policiales y proyectiles de foam. Medio centenar de agentes separaron a los ocho representantes del partido de varias decenas de manifestantes denominados antifascistas.

La llegada y la retirada de la carpa concentraron los momentos más tensos, con lanzamiento de objetos por parte de los protestantes y porrazos por parte de la Ertzaintza. Un vecino tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. Pese al despliegue, Vox no emitió discursos ni repartió material: la mesa permaneció vacía durante toda la tarde.

No es la primera vez que Irun se blinda ante un acto de de Vox. En junio de 2020, el mitin de Santiago Abascal estuvo acompañado por un dispositivo policial de grandes dimensiones, un cordón de seguridad y la prohibición de una manifestación contra el evento. Entonces, los incidentes se trasladaron a las calles adyacentes, donde un grupo reducido de radicales cruzó y prendió fuego a contenedores, obligando a intervenir nuevamente a la Ertzaintza.