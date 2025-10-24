Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diputados de Vox en la sesión plenaria de este jueves. J. M. ROMERO

Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo

El próximo martes será un día clave para la región con la votación de las enmiendas de totalidad en el Parlamento regional

Juan Soriano

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones en Extremadura está más cerca tras el rechazo de la oposición al proyecto de Presupuestos autonómicos de ... 2026, tan cerca que incluso cabe la posibilidad de que los comicios se celebren este mismo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  5. 5

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  6. 6

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo

Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo