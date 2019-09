Álvarez de Toledo reaviva el fuego abierto contra Alonso y critica que ironice sobre su origen argentino «Me sorprende que un antinacionalista acérrimo con Alonso me llame extranjera», censura la portavoz del PP en el Congreso AINHOA MUÑOZ Lunes, 16 septiembre 2019, 16:39

Las aguas siguen bajando revueltas entre el PP vasco y Génova. Lejos de la calma que se había instaurado tras la convención que los populares en Euskadi celebraron este pasado fin de semana para «marcar perfil propio» ante la dirección nacional del partido, Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a reavivar la llama de la discordia contra Alfonso Alonso.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha censurado al líder del partido vasco por llamarle «extranjera». «A mí lo que me ha sorprendido mucho es que un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera calificar a mí de extranjera», ha manifestado en alusión a unas declaraciones del exministro de Sanidad en las que deslizó que él prefería que ganara el mundial de baloncesto España en contraposición de Argentina, lugar de origen de la dirigente popular. Unas declaraciones que Álvarez de Toledo ha interpretado como un ataque directo hacia su persona -y con cierta ironía-, más allá de que Alonso no pronunciase en ningún momento la palabra «extranjera».

El origen de la discordia entre Álvarez de Toledo y Alonso se produjo pocos días antes de que el PP vasco celebrase la convención extraordinaria en Vitoria, cuando la portavoz popular en la Cámara baja puso en entredicho la apuesta del partido en Euskadi en favor de los derechos históricos de los tres territorios vascos y la foralidad y cuestionase también la supuesta «tibieza» de Alonso y su equipo con el nacionalismo vasco. Unas críticas que enfadaron y provocaron el rechazo unánime del PP vasco.

Entonces, se agrandó aún más la brecha ya existente entre la dirección vasca y Génova desde que Pablo Casado se hiciera con la batuta de la formación. Pero con el cierre de filas del presidente del partido en la convención -en su intervención Casado apagó el fuego asegurando que él es del PP vasco- se presuponía que la polémica había quedado zanjada. Nada más lejos de la realidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez de Toledo no ha querido pasar por alto el comentario del presidente del PP vasco: «Yo no tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones 'ad hominem', nunca he jugado a las descalificaciones y ataques 'ad hominem'. Yo creo que hay que debatir sobre políticas, estrategias , ideologías pero nunca sobre cuestiones personales», ha asegurado.