Alonso responsabiliza al PNV de la parálisis en el Estado por su apoyo a la moción de censura Borja Sémper y Alofnso Alonso, durante el Pleno de Política General de este viernes. / EFE El presidente del PP vasco alerta al lehendakari que no contará con el respaldo de los populares para sacar adelante los Presupuestos si no «alivia la carga a las familias» y anuncia que presentará una reforma fiscal en las tres Juntas AINHOA MUÑOZ Viernes, 20 septiembre 2019, 18:10

Alfonso Alonso ha tomado este viernes serias distancias con Iñigo Urkullu. Lejos quedan aquellos guiños de sintonía y entendimiento que el PNV y el PP se lanzaban desde la tribuna de oradores del Parlamento Vasco. El líder de los populares vascos, acostumbrado a tirar de ironía y arrancar las carcajadas de la Cámara con sus ocurrentes intervenciones, ha mostrado hoy su lado más duro con el lehendakari.

El tradicional pleno de política general que cada septiembre abre el nuevo curso ha sido el termómetro perfecto para comprobar el océano que les separa a populares y jeltzales, después de que el PP se alzase como el socio preferente -sobre todo para sacar adelante los Presupuestos autonómicos- del Gobierno Vasco en los dos primeros años de la legislatura. Y es que en las filas del PP vasco aún escuece el apoyo del PNV que llevó a Pedro Sánchez a desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Y hoy Alonso se lo ha vuelto a recordar a Urkullu al entender que aquella moción de censura fue el punto de inflexión que ha llevado al Estado al atasco y a la crisis política actual.

«Tiempos de crisis, señor lehendakari». Así ha arrancado Alonso su intervención de exactamente media hora. «La cosa no está para muchas alegrías», ha continuado en alusión a la parálisis que vive la política española. Una parálisis de la que ha culpado directamente al PNV y a su propia persona. «Usted ha escurrido el bulto -le ha dicho a Urkullu por su intervención de esta mañana- de su responsabilidad y la de su partido en la crisis política que vive España». A juicio de Alonso, fue precisamente la formación jeltzale «con su apoyo a una moción de censura inverosímil uniendo sus votos a todos esos demagogos y populistas» quien «abrió esta etapa de incertidumbre en la política nacional».

«Volveremos a las urnas sin que ustedes hayan podido cobrar la factura por apoyar la moción de censura contra Rajoy». «¿Qué han conseguido a cambio?», le ha preguntado Alonso. «Nada», ha sentenciado. En este sentido, le ha recordado que fue precisamente con el PP al frente del Gobierno central cuando el Ejecutivo autonómico logró los acuerdos «más importantes», refiriéndose así a la renovación del Cupo y el pacto fiscal con el PP vasco que abrió las puertas a un acuerdo de los Presupuestos vascos de 2018.

Precisamente aludiendo a las Cuentas de 2020, Alonso ha vuelto a utilizar el tono más duro contra el lehendakari. El líder del PP de Euskadi ha dicho tener la sospecha de que el PNV «no quiere pactar los Presupuestos con nadie» y ha vuelto a dejar claro que su partido no facilitará las Cuentas si no se rebajan los impuestos. «Se lo repetiré sin bromas: o se alivia la carga a las familias o no cuente con nosotros. Se lo he dicho en privado y se lo repito en público», ha sentenciado. Para anunciar después de que el PP registrará una propuesta de reforma fiscal en las Juntas Generales de los tres territorios vascos que aspira a ser «un revulsivo en ese País Vasco paternalista que ustedes diseñan cada día». En este sentido, ha advertido al lehendakari de que su propuesta de rebaja fiscal no tiene nada que ver con la aprobada en Bizkaia «para favorecer a los jugadores del Athletic» porque «no todos los jugadores están en condiciones de jugar con este equipo por mucho que se entrenen ni de ganar esas nóminas».

Además de incidir en el «fracaso de la legislatura» vasca haciendo alusión a medidas económicas, sociales y educativas, el exministro de Sanidad también ha hecho hincapié en la reforma del Estatuto vasco. Ha pedido, en este sentido, al lehendakari que «no dé el paso» de respaldar una propuesta de Concierto Político -tal y como recoge las bases del texto que acordaron PNV y EH Bildu- que aboque a Euskadi a un «conflicto como el de Cataluña». «No termine su legislatura con una propuesta inconstitucional que nos aboca a un choque de trenes», ha pedido al máximo mandatario del Gobierno Vasco.

En materia de convivencia, el líder de los populares vascos ha acusado a Urkullu de mantener una posición «meliflua» con EH Bildu y le ha exigido que sea «mucho más enérgico» en la defensa de las libertades porque, a su juicio, «la libertad hoy sigue amenazada en el País Vasco» ya que los «espacios de odio todavía perviven en muchos pueblos vascos», ha dicho al recordar los «más de 50 homenajes y actos de culto al terrorismo» en Euskadi y Navarra en lo que va de año.

«Mi pesimismo con sus políticas ya no tiene vuelta atrás, por la vacuidad de sus palabras y por la ausencia de sus hechos, pero no me resigno a ofrecer y promover un proyecto alternativo que de verdad coloque al País Vasco en el lugar que merece, donde las personas puedan protagonizar un futuro de éxito para esta tierra», ha zanjado.