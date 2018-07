Alonso reivindica la memoria de Miguel Ángel Blanco y advierte de que EH Bildu no logrará «quebrar la convivencia» 01:56 El presidente del PP vasco ha participado en Vitoria en un homenaje al edil de Ermua asesinado por ETA en 1998 EUROPA PRESS Vitoria Jueves, 12 julio 2018, 19:28

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reivindicado este jueves la memoria de Miguel Ángel Blanco como ejemplo de «pluralidad», y ha advertido de que EH Bildu, sobre la que ha denunciado que ha «arrastrado» al PNV hacia sus posiciones soberanistas, «no se va a salir con la suya» y no logrará «quebrar la convivencia» en Euskadi.

Alonso ha participado este jueves en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Vitoria, el concejal del Partido Popular de Ermua asesinado por ETA el 14 de julio de 1998, tras un secuestro de 48 horas.

El acto de Vitoria, celebrado frente a un monolito en memoria de las víctimas de ETA, precede al homenaje a Blanco que se celebrará este viernes en Ermua, en el que Alonso estará acompañado por la candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que el líder del PP de Euskadi respalda en su intento de suceder a Mariano Rajoy al frente de esta formación.

Alonso, que ha rechazado hacer declaraciones sobre el proceso para la elección del próximo líder del Partido Popular, ha subrayado que este tipo de homenajes son «muy necesarios» para mantener la memoria de lo que ha supuesto el terrorismo en Euskadi. Ha afirmado que resulta «escandaloso» que la mitad de los jóvenes vascos «no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco», algo que ha atribuido a la «desidia» en la aplicación de las medidas necesarias para cultivar la memoria democrática« y para recordar »qué sacrificio fue necesario para disfrutar de este sistema de libertades«.

El líder de los 'populares' vascos ha recordado que el secuestro y asesinato del edil de Ermua desencadenó una «reacción cívica», que «plantó cara a ETA» en defensa de la democracia. Por ese motivo, ha expresado su «preocupación» ante el «olvido» que se pueda producir en torno a un momento histórico «que unió a una mayoría de vascos frente a la sinrazón de los asesinos y su proyecto totalitario».

El presidente del PP vasco se ha referido a las afirmaciones realizadas este pasado miércoles por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien calificó de «históricos» los pactos logrados con el PNV en materia de autogobierno. Alonso ha atribuido la «satisfacción» y la «euforia» de Otegi al hecho de que EH Bildu haya logrado «arrastrar» al PNV hacia unos planteamientos que van en contra de la «pluralidad». A su juicio, lo que plantean la coalición soberanista y el partido 'jeltzale' responde a una visión de Euskadi «exclusivamente nacionalista», y «amenaza los consensos básicos sobre los que se asienta la convivencia» en el País Vasco.

El presidente del PP Euskadi ha advertido de que, «desde el recuerdo» a Miguel Ángel Blanco y al significado de su memoria, su partido permanecerá «activo» para «garantizar que no se quiebra el ámbito de convivencia creado entre todos». «Otegi no se va a salir con la suya; no va a quebrar la convivencia en Euskadi», ha asegurado.