Alonso ve probable una prórroga presupuestaria si el PNV insiste en el nuevo estatus OCTAVIO IGEA Lunes, 22 octubre 2018, 08:16

El presidente del PP del País Vasco ve «muy posible» que el lehendakari Urkullu tenga que prorrogar los Presupuestos para 2019 si insiste en promover un nuevo estatus soberanista que su partido rechaza frontalmente. En una entrevista que publica hoy El Correo, el líder popular vasco reitera que si el PNV quiere su apoyo a las cuentas vascas «la condición es que dé marcha atrás en su proyecto de autogobierno».

Preguntado por las posibilidades de que esta situación se produzca, Alonso reconoce que no parece muy factible a la vista de cómo están las cosas, pero insiste en que el PP no tiene «ningún margen político» para pactar los Presupuestos «mientras el PNV no cambie» su apuesta soberanista. Considera que en el partido jeltzale se ha impuesto «la visión de Egibar», mientras que «Urkullu se está quedando sin espacio». En su opinión, el lehendakari podría «pasar media legislatura con los Presupuestos en prórroga» porque no le ve muchas intenciones de llegar a un acuerdo presupuestario con EH Bildu o Podemos.

En esta coyuntura, el presidente del PP vasco juzga que «es muy posible» que el Ejecutivo vasco se vea obligado a prorrogar las cuentas. Si se llegara a esta situación, «el PNV sabe que siempre vamos a actuar con responsabilidad y que intentaremos que no perjudique en nada al País Vasco», en alusión a que se pueden aplicar fórmulas para actualizar el sueldo de los funcionarios. Alonso insiste en que el problema político que tiene Iñigo Urkullu y el PNV «es de fondo». «No van a tener un marco presupuestario nuevo que dé oxígeno a un proyecto independentista. Eso no se lo va a dar el PP», asegura.