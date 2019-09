Alonso marca el terreno a Cs con 'Euskadi Suma' y cierra la puerta a Vox Alfonso Alonso, en una reciente rueda de prensa / / EFE El presidente del PP vasco advierte de que si se repiten las elecciones, «lo más probable es que no cambie tanto el panorama» ADOLFO LLORENTE Viernes, 6 septiembre 2019, 11:16

Sí, pero con muchísimos matices y una línea roja infranqueable: la defensa de la foralidad y del Concierto Económico. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reiterado hoy sus exigencias para que 'Euskadi Suma' puede convertirse en una realidad electoral a corto plazo gracias a la unión del PP y Cs. Sería, eso sí, una coalición bipartita porque incluir a Vox es «imposible». «Tenemos posiciones muy alejadas. Ellos defienden cosas que el PP no ha defendido jamás. No estar en la defensa de la España de las autonomías es una diferencia de suficiente calado. Dan una imagen de nostalgia de un mundo que no he conocido», ha zanjado.

Alonso no se ha salido ni un milímetro del guión trazado en los cuarteles generales del PP vasco después de que el runrún madrileño advirtiese hace ya mucho tiempo que el equipo de Pablo Casado va a echar el resto para conformar 'España Suma' en una futura contienda electoral. El presidente de Cs, Albert Rivera, ya ha dicho que no es partidario salvo en dos escenarios muy concretos: el Senado y el País Vasco.

Todo es posible. Ayer, sin ir más lejos, la líder del PP en Bizkaia, Raquel González, defendió que es «el momento» de llevar 'Euskadi Suma' «lo más lejos posible» para «unificar fuerzas y unir todo el voto del centro derecha». Pero hoy, Alonso ha recordado en qué consiste la letra pequeña de esta potencial entente: foralidad y Concierto. En este sentido y tras recordar que ya hizo una oferta similar en las últimas elecciones municipales y forales, ha puntualizado cuál de los dos partidos es el que debe llevar la voz cantante. «Entiendo que estarán en un proceso de reflexión. Es un partido sin representación en Euskadi. Tuvieron un resultado muy insuficiente y no ha sido incorporado realmente por la sociedad vasca como un partido que considere propio», ha declarado en una entrevista a Onda Vasca.

La «rebeldía» del PP vasco

El exministro también se ha referido a la esperpéntica situación política que atraviesa España, con unas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos que parecen estar abocadas al fracaso. Si al final las urnas vuelven a colocarse el 10 de noviembre, Alonso cree que «lo más probable es que tampoco cambie tanto el panorama». «No conviene al país. Por difícil que sea el mapa político, es necesario hacer un esfuerzo para sacar las cosas adelante«, ha recalcado.

Respecto a la convención que el próximo fin de semana celebrará el PP vasco para trazar las líneas maestras que deben guiar la actuación política del partido a medio y largo plazo, Alfonso Alonso ha confirmado la asistencia del presidente nacional, Pablo Casado, y ha negado cualquier tipo de enfrentamiento. «No soy un díscolo, pero tengo que defender la tradición del PP vasco, que a veces tiene que parecer rebelde».