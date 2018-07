Alonso, «desconcertado» ante las críticas del exvicesecretario

Alfonso Alonso siguió alimentado ayer la teoría de que, si no hay consenso y lista unitaria entre los dos candidatos que aspiran a suceder a Mariano Rajoy, el PP corre un grave riesgo: el de la ruptura. Un mensaje de advertencia velada que el líder del PP vasco quiso lanzar directamente a Pablo Casado para que se una, antes de la celebración del congreso del partido, al equipo de Soraya Sáenz de Santamaría.

Con toda probabilidad, este supuesto no se hará realidad. Por eso, Alonso siguió ayer poniendo en práctica su respaldo incondicional a la exvicepresidenta del Gobierno, esta vez, mostrando su sorpresa y «desconcierto» por el «desmarque» de Casado de la gestión que hizo el Gobierno de Rajoy sobre la crisis catalana. Una declaraciones que, según Alonso, «resultan un tanto oportunistas».

El presidente del PP vasco indicó igualmente que «se hace raro al PP» no seguir «el criterio de lista más votada» -es decir, la de Sáenz de Santamaría- y consideró que es algo que «muchos afiliados no entienden». «Y determinado tono duro de descalificación no es comprendido tampoco por parte de los afiliados», avisó de nuevo a Casado.