Alonso avisa a Urkullu que solo hablará de las Cuentas si se separa de EH Bildu Hernández, Fernández, Alonso, González y Oyarzábal, ayer. / EFE Los populares vascos van a presentar una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que se detenga el acuerdo de autogobierno de los soberanistas M. T. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:30

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, le ha puesto una línea roja al lehendakari para entrar a negociar los Presupuestos. O el PNV se separa de EH Bildu o el PP no colaborará con el partido jeltzale. Así lo manifestó ayer el líder popular en un acto de partido en Bilbao, donde denunció el «proyecto de ruptura» que defienden PNV y EH Bildu con su apuesta de nuevo estatus y remarcó que, mientras los jeltzales «vayan con EH Bildu y tengan pactada la autodeterminación, no pueden contar con el PP». «Nosotros tenemos los votos que les faltan, pero nuestros votos son por la convivencia y la libertad, para afrontar los problemas del País Vasco; para construir, no para engordar a EH Bildu», añadió.

Según resaltó Alonso en Bilbao, acompañado por la secretaria general, Amaya Fernández, el dirigente guipuzcoano David Hernández, y los presidentes de Bizkaia y Álava, Raquel González e Iñaki Oyarzábal, el PP tiene «ánimo de colaborar. Sabemos que hay diferentes entidades y respetamos otras maneras de pensar y sentir, pero pedimos que el País Vasco se construya entre todos y no solo para los que se sientan nacionalistas». A los nacionalistas les «sobra España» y quieren «romperla», pero «les faltan votos», denunció.

En este sentido, el presidente del PP vasco anunció que su partido presentará la próxima semana una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que «se detenga el proceso emprendido por PNV y EH Bildu, que se rompa el acuerdo de autodeterminación que nos lleva a una situación que pone en riesgo el marco de convivencia y regrese al Parlamento». Para ello, «solo hay que hacer una cosa, votar a favor de dar marcha atrás y reiniciar el diálogo. Es lo único que tiene que hacer el PNV», un partido que representa «una decepción tras otra» como «el alacrán que nos metemos en el bolsillo y nos pica siempre», arremetió Alonso.

«Un desastre de Gobierno»

El presidente del PP vasco cargó contra el PNV por varios flancos. Acusó al partido jeltzale de «comprar en Madrid todas las tesis de Pedro Sánchez» para «echar al PP» del Ejecutivo central, lo que provocó, a su juicio, «un desastre de Gobierno que da vergüenza». Lamentó que «esa fue la apuesta de Urkullu, y hoy todos los velos del engaño han caído. La gente sabe que las acusaciones que se hacían contra nuestros líderes eran falsas y que los que no tenían limpio el expediente eran ellos», añadió. Alonso fue más allá y tuvo más palabras para el Gobierno de Pedro Sánchez. Dijo que, en su opinión, la ciudadanía «está harta» de un Gobierno que en cien días ha visto dimitir a dos ministros y, por eso, apostó por «ayudar a Pablo Casado, para buscar una alternativa al Ejecutivo de Sánchez, al gobierno de los que quieren romper España y la convivencia». «Este gobierno no aguanta», y, además, «España merece otra cosa», sentenció.