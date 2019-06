Alonso acusa al PNV de «acaparador del poder» tras arrebatarle Laguardia y Labastida Alfonso Alonso se dirige a realizar su pregunta al Lehendakari Iñigo Urkullu en el pleno de control. / EFE El acuerdo de los jeltzales con EH Bildu en ambas alcaldías pone en peligro la aprobación de los Presupuestos vascos AINHOA MUÑOZ Viernes, 14 junio 2019, 11:31

«Ustedes son una fuerza política acaparadora del poder y lo demás da igual». Alfonso Alonso ha subido este viernes a la tribuna de oradores del Parlamento Vasco molesto con el PNV después de confirmase que la formación jeltzale y EH Bildu han cerrado un acuerdo en Laguardia y Labastida para desalojar al PP de ambas alcaldías.

El presidente de los populares vascos, durante el pleno de control al Gobierno autonómico, ha aprovechado una pregunta al lehendakari sobre la reforma fiscal para acusar a Iñigo Urkullu de «encapsularse» en Sabin Etxea y pretender permanecer «ajeno a la realidad». «Usted no puede encapsularse aquí como si no tuviese nada que ver lo que ocurre a su alrededor», le ha espetado al jefe del Ejecutivo vasco a cuenta del acuerdo PNV-EH Bildu que se ha cerrado en las dos localidades alavesas. «Ese es el contexto político que ofrece esa gente (en referencia a PNV) que no tiene nada que ver con usted», le ha dicho con ironía. Por eso, Alonso ha espetado a Urkullu que «favorecezca» un contexto. «Hay un problema de fondo: ¿quién es usted y quién es el PNV?», le ha preguntado.

Según el PP, el acuerdo entre ambas formaciones abertzales en Álava estaba cerrado desde hacía días aunque pretendieran «ocultarlo». Y, una vez cerrado el pacto, se pone en peligro la estabilidad del Gobierno de Urkullu. Los populares, fuera y dentro de micrófonos, opinan que el escenario es poco favorable para llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV después de arrebatarles el poder municipal en los dos municipios en los que fueron mayoría el 26-M. «Por lo visto había una sensación de que ustedes querían acordar este año con nosotros. Mi sensación es que quieren acordar con nosotros porque el año pasado les salió mal con Bildu», ha criticado Alonso. «Yo no estoy dispuesto a apoyar gobiernos, yo estoy siempre dispuesto a apoyar políticas. Pero en lo que no se puede convertir este Parlamento es un mercadillo. Hoy ofrece a Podemos, mañana a Bildu y pasado mañana ¿qué?».

Y es que, minutos antes de arrancar la sesión plenaria, el presidente del PP vasco ha acusado al PNV de no tener «proyecto político» y ha considerado que los pactos PNV-EH Bildu en los ayuntamientos de Laguardia y Labastida muestran que «en el fondo, lo único que le importa es el poder y acaparar instituciones» y «le da igual con quien». Por esa misma razón, Alonso cree que tanto el PNV como el lehendakari deben «esforzarse» para «decir quiénes son», ya que «si sigue tratando de ofender al PP, lo tendrá muy difícil» para alcanzar acuerdos.

«En un sitio pacta con el PSE para echar a EH Bildu; en otro para echar al PP; y el lehendakari está en lo mismo: un día pide apoyo a EH Bildu, otro día al PP. Lo que demuestra el PNV es que no tiene un proyecto político», ha señalado.