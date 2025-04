El aleteo voraz de la mariposa

Comenta Compartir

Madrid es esa ciudad donde puedes seguir viviendo feliz sin volver a toparte jamás con tu 'ex', según la reinvención de «la libertad a la ... madrileña» que lleva en volandas a Isabel Díaz Ayuso, de hacer caso a los pronósticos y al aire de la campaña, hacia su reelección como presidenta de la Comunidad. Madrid siempre ha sido sinónimo de libertad, así que hay que reconocerle el mérito a la candidata del PP -o el demérito a sus rivales- de haber convertido la redundancia en un 'hit' electoral. También lo de los 'ex', aunque cabría objetar que dos no se encuentran si uno no quiere y menos si no comparten negociados comunes como niños, perros y pisos. Eso es posible, incluso, en la Euskadi que viene a ser la mitad de Madrid capital. Pero esta ha sido la campaña de las frívolas hipérboles. Y, a tenor de lo que traslucen las encuestas, las exageraciones de Ayuso han enganchado más, en tanto que festivas y domésticas en medio de la depresión pandémica, que las de sus adversarios denunciando el advenimiento del fascismo. De confirmarse mañana su potencial descalabro, la izquierda debería afanarse no solo en buscar a sus 'ex' -los votantes perdidos y los posibles-, sino también al autor de la ocurrencia sobre la moción de censura en Murcia que puede acabar perpetuando aún más a la derecha en el epicentro del Estado.

Abusando de la metáfora del vuelo de la mariposa capaz de desencadenar un cataclismo mundial -símil que casa como un guante con el Covid-19-, el aleteo murciano se ha vuelto frenético y voraz en su aterrizaje en Madrid, siempre con el asfalto y la política recalentados. El fulgurante movimiento de hace dos meses para destronar al PP del Gobierno mediterráneo, llamado a amarrar las opciones de estabilidad del presidente Sánchez con Ciudadanos como alternativa aliada en el Congreso, puede acabar acelerando la dilución de los 'naranjas' y haciendo zozobrar a la Moncloa. Basta con que el escrutinio se tuerza tanto para el bloque de la izquierda que Díaz Ayuso esté en condiciones de gobernar sin atarse a Vox y que Unidas Podemos quede en la cola de la representación en la Asamblea madrileña, si es que la polarización alimentada por Pablo Iglesias no se lleva al partido por delante. Cabe especular con que, en caso de debacle, lo que menos le interesará a Iglesias es hacer mudanza para que los suyos salgan del Consejo de Ministros; la máxima de San Ignacio ha hecho escuela. Pero el exvicepresidente es un político imprevisible. Y las siglas en crisis, terreno abonado para la dinamita. Madrid no es España. Pero la centralidad que ha adquirido la campaña madrileña ha recentralizado la política Sigamos a la mariposa en su aleteo. Madrid no es España, no es el Estado, pero la centralidad de esta campaña, avivada por la presencia activa de Sánchez, ha recentralizado la política arrumbando la cogobernanza y los contrapoderes periféricos. Podemos especular con qué hubiera hecho el presidente con el estado de alarma de no anticipar Ayuso las elecciones a este 4-M. Pero lo que sí es un hecho es que, al anunciar el levantamiento de la excepcionalidad constitucional, Sánchez se ha evitado someter su precario juego de mayorías al escrutinio del Congreso; y se ha evitado, también, aparecer como un aguafiestas ante ese Madrid ávido de 'terraceo' que aplaude la manga ancha normativa de Ayuso. El decaimiento de la alarma previsto tras los rescoldos del escrutinio madrileño ha hecho que la mariposa alumbrada en Murcia revolotee sobre Euskadi. El diapasón del malestar del lehendakari con Sánchez se ha acelerado hasta el punto de contrariar la posición del PSE y evidenciar una disonancia entre los dos socios del Gobierno Vasco sobre cómo encarar la gestión de la pandemia a partir del domingo. Habrá que ver si la mariposa se detiene aquí o un eventual revés de la Moncloa en Madrid compromete sus apoyos de legislatura.

