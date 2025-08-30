Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un alcalde alavés del PP se niega a retirar una placa franquista

La Delegación del Gobierno actuará para retirar la inscripción franquista en Baños de Ebro

S. E.

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:15

Se intensifica la polémica surgida en Baños de Ebro, en Álava, por una inscripción franquista situada en un edificio. La Delegación del Gobierno en el ... País Vasco ha asegurado que actuará para retirar este leyenda de la localidad de Rioja Alavesa y analizará la semana que viene los pasos a dar en este sentido. Es la respuesta que ha dado tras la negativa a retirarla por parte del alcalde de la localidad. En concreto, se trata de la leyenda 'Caídos por Dios y por España' con los nombres de cuatro vecinos del pueblo asesinados durante la Guerra Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  2. 2 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  3. 3 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  7. 7 Sigue en directo la Operación Retorno
  8. 8

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  9. 9 Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  10. 10

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un alcalde alavés del PP se niega a retirar una placa franquista

Un alcalde alavés del PP se niega a retirar una placa franquista