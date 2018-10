Albistur considera un «error» que el PP dilate la designación de candidatos La portavoz del partido en San Sebastián señala en una entrevista en Teledonosti que «las decisiones, cuanto antes se tomen, mejor» AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 10:19

Han sido varios los dirigentes del PP que han manifestado no compartir la decisión adoptada por Pablo Casado de retrasar la designación de los candidatos del partido de cara a las elecciones municipales y forales de 2019. La última, Miren Albistur, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián que a finales de septiembre anunció en este periódico su retirada de la política.

Albistur fue anoche la protagonista del programa de entrevistas 'En profundidad' que emite Teledonosti, en el que los invitados muestran su faceta más personal, además de analizar la actualidad social y política. Preguntada por Javier Roldán, jefe de Política de este diario, la dirigente popular consideró un «error» que el PP dilate la conformación de las listas hasta que pasen las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. «Es un error. Y no pasa nada, se hace una transición con total normalidad», aseguró en referencia a su relevo en el consistorio donostiarra. «Creo que hay que preparar equipos. Las decisiones cuando antes se tomen, mejor», insistió. Consideró, en este sentido, que su partido «tarda mucho en tomar las decisiones».

De momento, el PP vasco ha decidido amoldarse a los nuevos tiempos marcados por Casado, que en un principio estableció como fecha límite el 31 de octubre. Según fuentes del partido, la decisión de nombrar a los candidatos no se va a retrasar más porque se haya alargado el plazo, pero sí reconocen que tienen más margen para tomárselo con calma. «Un mayor plazo no significa que se vaya a agotar el tiempo, si no que hay más tiempo para tomar la decisión», resumen desde el PP de Alfonso Alonso.

Una situación «incómoda»

Albistur, que hizo un repaso a toda su trayectoria política, primero como asesora del grupo municipal del PP y después como portavoz de la formación, recaló en los «meses muy difíciles» que se sucedieron cuando su nombre empezó a sonar en 2015 en las quinielas para ser la cabeza de cartel del PP para el Ayuntamiento de San Sebastián. «Aquello no fue cómodo, se tenía que dirimir una decisión y se iba alargando», sostuvo. Albistur fue designada en los comicios de 2015 por la entonces presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga. Una decisión que despertó una contestación interna en el PP de Gipuzkoa después de que el comité electoral del territorio propusiese a Ramón Gómez. «Yo no entré en el PP para quitarle el sitio a nadie», manifestó Albistur, que consideró que todo aquel proceso «no se hizo bien» y tampoco hubo «autocrítica» por parte del partido. La dirigente popular también habló de los tres alcaldes con los que ha compartido Ayuntamiento, de los logros del PP para San Sebastián y la «gente maravillosa» que ha conocido.

Por otra parte, Alfonso Alonso acudirá hoy al acto que el PP celebrará en Pamplona y que clausurará Dolors Montserrat, la portavoz del PP en el Congreso.