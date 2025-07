La 'yenka' de Feijóo

Comenta Compartir

El presidente Sánchez comparece mañana en el Congreso para ofrecer sus esperadas explicaciones. No sé si sus señorías han visto 'Cuatro bodas y un funeral', ... pero nos encaminamos más que a una comedia como aquella a la enésima crónica de una muerte anunciada en la que todos practicarán el postureo e intentarán surfear. A no ser que el presidente sorprenda con un golpe de efecto, las medidas de regeneración –necesarias, claro– serán vistas por la oposición de derechas como un mero maquillaje para salvar un barco a la deriva. Habrá una retórica zafia porque el PP le ha encontrado el gusto al tremendismo montado como está en la ola de la hipérbole. Los socios, asustados de que la crisis no se les lleve por delante, intentarán nadar y guardar la ropa. O sea, marcar sus distancias con Sánchez pero no verse arrastrados por el vendaval Feijóo en su baile de salón con Vox, que es como la yenka vintage: 'izquierda-izquierda, derecha-derecha, adelante-atrás. Un-dos-tres'.

Las olas saltan con una enorme fuerza en la cubierta del barco. El PSOE sigue tapando continuamente agujeros, bajo una sensación de asedio que ayer Salvador Illa resumió indignado. Y el PP, contagiado por la 'euforina', traslada el mensaje de que repetirá las elecciones para no depender en su futuro Gobierno de Vox, que crece como la espuma en esta situación límite. Todo un mensaje que los populares dirigen para debilitar a la extrema derecha con una oferta de voto útil que puede complicar las cosas a Santiago Abascal. Mientras tanto, la hipótesis de la cuestión de confianza planea como última solución de emergencia pero con escasas posibilidades. Los socialistas no parecen dispuestos tan pronto a perecer en el intento. A día de hoy no tienen los números para sacarla adelante. De no salir la iniciativa, se verían obligados a cambiar de candidato, y eso rompería la hoja de ruta de Sánchez para resistir hasta al final. Ahora bien, a estas alturas de la película, todo es posible.

