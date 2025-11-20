La tormenta perfecta

La sorprendente rapidez en el fallo del Tribunal Supremo al condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, marca ... una decisión sin precedentes con notables consecuencias políticas que deja muy tocada la legislatura. Es un fallo en cierta forma inesperado porque durante el juicio se había asentado la idea de que no existía una prueba concluyente que apuntara a la autoría personal de García Ortiz como el responsable de la filtración del famoso correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Ayuso. En todo este extraño viaje da la impresión de que el presunto defraudador, y quienes esparcieron en un primer momento bulos y mentiras, salen ganando esta primera batalla. Ante la falta de una 'pistola humeante', emerge la importancia de la 'prueba periférica' , dicen los entendidos.

El Supremo, sin embargo, ha visto clara la revelación de secretos y, a la espera de conocer el contenido exacto de la sentencia y los dos votos particulares, la tormenta y la polémica están servidas en bandeja y van a subir de decibelios en los próximos días. Poco ha importado los testimonios de media docena de periodistas que declararon en la vista oral que habían recibido el correo antes que lo tuviera el fiscal general. Han pesado más los indicios del informe de la UCO que tenían muy claro desde un principio donde ponían el foco -en el fiscal general del Estado- y quién era el culpable por su papel 'preeminente' en la supuesta filtración. El Derecho pivota sobre el principio de contradicción de la prueba pero en este caso la música y la otra no terminan de encajar las piezas.

La sentencia será recurrida al Constitucional pero el torpedo a la línea de flotación del Ejecutivo parece muy evidente en una semana horribilis para el Gobierno, sobre todo tras conocerse el demoledor informe sobre Santos Cerdán. Que, además, trascienda la sentencia condenatoria el 20-N, en el 50 aniversario de la muerte de Franco, no deja de ser algo más que una casualidad. El fallo va a ser aplaudido clamorosamente por esa derecha que quiere sacar a Sánchez de La Moncloa por tierra, mar y aire y que, si no puede hacerlo por los votos, confía en que los numerosos procesos judiciales en marcha terminen inhabilitando a Sánchez políticamente. Y a poder ser sentarlo en los tribunales. Esa es la estrategia que anidaba el pronóstico de Miguel Ángel Rodríguez. García Ortiz va 'p'alante'. Al igual que el consejo de Aznar. «El que puede hacer que haga...».

Se pedirá, con lógica razón, respeto a las decisiones de la Justicia, que deben acatarse. Pero eso no quita una mirada crítica ante determinados movimientos, que van a generar desconfianza. Ciertas decisiones de la Justicia, y esta es una de ellas, no contribuyen a abrillantar el prestigio de la Judicatura y el funcionamiento de las instituciones, La crítica del presidente del PNV, Aitor Esteban, a la UCO de la Guardia Civil -«un Estado dentro del Estado»- por intentar involucrarles en la trama Cerdán en el marco de una estrategia política del PP resulta muy reveladora a este respecto. Como telón de fondo, la agonía política persiste. Al Gobierno se le abre una nueva vía de agua y el problema es la erosión del sistema y la ultraderecha que capitaliza toda esta descomposición.