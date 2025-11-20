Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

AFP

La tormenta perfecta

La inesperada rapidez del fallo del Supremo deja políticamente muy tocada la legislatura pero avivará los prejuicios ideológicos hacia la Judicatura

Alberto Surio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

La sorprendente rapidez en el fallo del Tribunal Supremo al condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, marca ... una decisión sin precedentes con notables consecuencias políticas que deja muy tocada la legislatura. Es un fallo en cierta forma inesperado porque durante el juicio se había asentado la idea de que no existía una prueba concluyente que apuntara a la autoría personal de García Ortiz como el responsable de la filtración del famoso correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Ayuso. En todo este extraño viaje da la impresión de que el presunto defraudador, y quienes esparcieron en un primer momento bulos y mentiras, salen ganando esta primera batalla. Ante la falta de una 'pistola humeante', emerge la importancia de la 'prueba periférica' , dicen los entendidos.

