Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Análisis

Una ruptura de alto riesgo

Junts coloca a Sánchez a los pies de los caballos pero a la vez se aventura a dejar de ser determinante en Madrid

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 06:36

Comenta

Carles Puigdemont despejó la margarita y confirmó lo que se intuía en los últimos días. La ejecutiva de Junts acordaba por unanimidad la ruptura de ... sus pactos con el PSOE de Pedro Sánchez. Con un matiz, según los soberanistas catalanes, son los socialistas los que rompen por incumplir sistemáticamente los acuerdos. La propuesta será sometida a votación a la militancia de Junts y no hay duda de que saldrá adelante. La decisión deja en una situación muy precaria al Ejecutivo de Sánchez, en minoría parlamentaria, sin poder aprobar los Presupuestos, con todo el bloque de la derecha a la ofensiva para que caiga el gabinete, sin sacar adelante las leyes más importantes. «Podrán tener el poder, pero no podrán gobernar», ha dicho Puigdemont. A los pies de los caballos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena
  2. 2

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  3. 3 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  4. 4 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  5. 5

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  8. 8 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  9. 9

    Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana
  10. 10 La segunda oportunidad de las ambulancias vascas como alojamiento, de UVI móvil al camping

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una ruptura de alto riesgo