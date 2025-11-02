Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Sánchez, con la sobrina de Federico García Lorca, el pasado viernes en un acto de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. E. P.

'Operación Birmania'

El 50 aniversario de la muerte de Franco coincide con el auge de la ultraderecha y nos obliga a reforzar la defensa de la memoria democrática

Alberto Surio

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:01

Hace 50 años, el 20 de noviembre de 1975, el dictador Francisco Franco fallecía en una cama del hospital La Paz de Madrid después de ... una larga agonía. La víspera, la Primera Cadena de TVE incluía por sorpresa en su programación de noche 'Operación Birmania', una clásica película de la posguerra en la que se reflejaba el acoso a un grupo de paracaidistas norteamericanos por parte del Ejército japonés. La emisión del filme ya presagiaba el final. El franquismo moría en la cama y parte de la explicación de su duración es el apoyo que recibió de una parte de la sociedad española a pesar de la brutalidad con la que impuso un régimen totalitario a sangre y fuego y durante décadas.

