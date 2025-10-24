Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El modelo de país

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:38

La cancelación preventiva de un curso de criminología de EHU por la presencia de dos ertzainas en una charla supone un lamentable episodio en una ... cadena de despropósitos que tienen como telón de fondo el acoso a la Policía vasca desde un determinado sector político y social de la juventud vasca en el que libran un duelo por la hegemonía los jóvenes de la izquierda independentista y los de GKS.

diariovasco El modelo de país