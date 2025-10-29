Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una hora y 27 minutos

Insausti asume la Alcaldía como una carrera de fondo en la que tiene que tomar decisiones para demostrar que los donostiarras no han perdido el control de su ciudad

Alberto Surio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:24

Comenta

Una hora y veintisiete minutos. Esa es la mejor marca de Jon Insausti, el nuevo alcalde de San Sebastián desde hace unos momentos, en la ... Behobia-San Sebastián que este noviembre correrá por décima vez. Según sus más estrechos colaboradores, el dato refleja más que velocidad, resistencia y constancia. Dos condiciones que va a necesitar Insausti para asentarse en la Alcaldía tras diez años de mandato de Eneko Goia. Querrá poner en valor la 'ambición' por colocar a Donostia en un circuito internacional de prestigio y mantener, a la vez, el equilibrio y la cohesión social. Un desafío de envergadura. que condensa con una frase en su primer discurso: «Donostia la haremos y será de los donostiarras». Tras esta declaración de intenciones se encierran las inquietudes del nuevo tiempo que se ha puesto en marcha. Una percepción latente que flota cada vez más en forma de pregunta: ¿La ciudadanía de San Sebastián ha perdido el control del futuro de la ciudad? El nuevo alcalde va a tener que responder a esta cuestión desde el primer momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10 La curiosa ave que ha aparecido en la playa de La Concha de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una hora y 27 minutos

Una hora y 27 minutos