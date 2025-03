Un fiasco que no es serio

La revisión fiscal vasca ha entrado en un extraño laberinto sin salida. El atasco ha puesto el foco en el comportamiento de los partidos y ... en su incapacidad para alcanzar pactos por sus respectivas condiciones de partida. La decisión de Elkarrekin Podemos de dejar en suspenso el preacuerdo con PNV y PSE por la escasa participación interna en una consulta deja muchas preguntas en al aire y dibuja una sensación de decepción. El bloqueo final contribuye a erosionar la imagen de la política.

El debate ha entrado a estas alturas en un terreno un tanto kafkiano y confuso que desgasta, sobre todo, el valor de la responsabilidad, uno de los intangibles que parecía que seguía en pie en Euskadi a pesar de los temporales que nos rodean. Cuando a los políticos se les pide solvencia y no caer en el exceso de tacticismo se les reprocha que se dediquen a exhibir una excesiva teatralidad para marcar el terreno de juego y condicionar a su rival. Elkarrekin Podemos ha entrado en esa espiral y pone en evidencia a PNV y PSE, que tienen ahora menos margen de maniobra para alcanzar un entendimiento. Los socialistas se niegan a virar hacia el PP, el PNV asegura que del pacto con Podemos 'no se mueve', Podemos pide 'otras bases' y Bildu exige un viraje mientras los populares enseñan también sus cartas. En estas circunstancias no va a salir el proyecto. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Tantas vueltas y mareos para volver al punto cero. Un fiasco completo.

El empantanamiento del proyecto obedece a un tablero en el que los participantes se miran de reojo porque creen que se juegan sus respectivos espacios. Entran en juego los ultimátums y los aspavientos. En un momento en el que soplan fuerte los vientos contra la democracia liberal, los políticos más cercanos tampoco son capaces de trenzar posiciones y buscar pactos viables. Ya no podemos decir que esas cosas solo pasan en Madrid. Hemos dejado, también, de ser serios si alguna vez lo fuimos.