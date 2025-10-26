Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La estrategia de la asfixia

Puigdemont tensa la cuerda hasta el límite contra Sánchez y pone en riesgo la viabilidad de un nuevo estatus de autogobierno en Euskadi

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:43

El Estatuto de Gernika cumplió ayer sábado 46 años desde su aprobación en referéndum. El aniversario permite realizar un balance netamente positivo, pese a que, ... junto a las luces, ha habido sombras. Su desarrollo, que aún no se ha completado del todo, ha ido a remolque de las coyunturas y de las necesidades de los gobiernos de turno, del PSOE y del PP. Pero la institucionalización del autogobierno vasco, una demanda histórica, ha permitido a Euskadi notables cotas de progreso económico y social que le colocan a la vanguardia en España. La carta de Gernika, que ha sido además una palanca clave para la recuperación cultural y la normalización del euskera, se ha convertido en un instrumento esencial de modernización. La vía del pacto ha ganado por goleada la batalla frente a la ruptura que defendieron quienes lo combatieron desde el esencialismo identitario y la violencia terrorista.

