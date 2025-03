En el centro de la pista

Comenta Compartir

El acuerdo in extremis alcanzado por el PNV, el PSE y Podemos salva la revisión fiscal vasca con una serie de cambios, que no son ... estructurales pero que permiten a la formación morada vender la imagen de un giro a la izquierda y sacar la cabeza. Podemos necesitaba una baza de visibilidad mediática y de protagonismo. Y eso que en la dirección estatal de Podemos este pacto no gusta ni un pelo. Pero se ha cerrado sin una nueva consulta entre sus bases para no prolongar más el circo.

En todo caso, el anuncio de ayer coloca a Podemos Euskadi en un espacio de utilidad que descoloca al PP y a EH Bildu. Resulta sintomático el empeño de Andoni Ortuzar de situar al bloque PNV-PSE en el cauce del pragmatismo, alejado de los extremos, aun cuando la negociación tributaria con el PP no era mal vista en un principio por los jeltzales. Pero el PNV no está solo en esta película. Tiene un compañero de viaje, el PSE, y en esta ocasión la entente ha funcionado engrasada. Se trata de asumir que la relación de fuerzas es la que es. EH Bildu aún no tiene madurez suficiente para cerrar estos acuerdos estratégicos y los morados, muy desdibujados por su declive político en los últimos tiempos, se han convertido en la pieza necesaria en el puzle. El socialista Eneko Andueza se apunta un evidente tanto político al marcar el rumbo de la coalición y fortalece el papel cualitativo del PSE en el Gobierno Vasco. Él fue el que trazó una línea roja al señalar que resultaba imposible el acuerdo con los contenidos que propugnaba el PP. Su apuesta era atraer a Podemos al acuerdo y lo ha logrado. El resultado de la negociación confirma también el giro hacia el centroizquierda del PNV y tiene como telón de fondo un pulso con EH Bildu por el terreno de la socialdemocracia que aún no ha escrito sus últimos capítulos. Que Confebask y ELA dirijan sus dardos contra el pacto permite situar el debate en el 'centro' de la escena. La función solo ha comenzado.

