Aitor Esteban: «Los partidos catalanes sabrán canalizar el malestar» El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, durante la entrevista en la sede de Sabin Etxea. / FERNANDO GÓMEZ Portavoz del PNV en el Congreso «No hay rebelión ni sedición. La mejor resolución sería la de la absolución de los líderes del procés» A. GONZÁLEZ EGAÑA Domingo, 13 octubre 2019, 07:45

El jeltzale Aitor Esteban elude hacer una valoración sobre los detalles filtrados ayer de la sentencia del procés y asegura que la «mejor resolución sería la de la absolución de los líderes independentistas catalanes». El actual portavoz del PNV en el Congreso y candidato por Bizkaia a la reelección, inmerso en plena precampaña para las elecciones del 10 de noviembre, está convencido de que la nueva cita con las urnas «tampoco va a resolver gran cosa» y que el acuerdo «se va a tener que dar en mayor o menor grado». Sobre el día después de los comicios cree que Pedro Sánchez «intentará mirar a Casado y a Rivera» para lograr la investidura.

-¿A la espera de conocer mañana o pasado la sentencia en detalle, parece que el tribunal que ha juzgado la causa del procés ha acordado, por unanimidad, condenar a sus principales responsables por delitos de sedición y de malversación. ¿Qué valoración hace de lo que se ha filtrado sobre el fallo?

-Permítame que no me pronuncie sobre filtraciones, sobre todo cuando quedan horas o días para que la conozcamos oficial y directamente del tribunal. Será entonces, y no antes, cuando el PNV haga una valoración de la sentencia. En todo caso, y esto es bien conocido, a nuestro parecer no hay rebelión ni sedición e insistimos en que la mejor resolución sería la de la absolución de los líderes independentistas catalanes.

-¿Se va a complicar el escenario electoral con la sentencia del procés?

-Sí. Y y además el Gobierno era consciente, cuando volvió a hacer la convocatoria electoral, de que iba a caer ahí. Y me parece de una irresponsabilidad... Tampoco entiendo que después de que había empezado a hablar de diálogo, de que es un problema político, ahora tenga el 155 en la boca todos los días, excepto en el mitin de Barcelona... Ahora saca a relucir la Ley de Seguridad Nacional que yo creo que es inaplicable, lo mismo que el 155, tal y como están las cosas ahora. La sentencia va a enrarecer evidentemente el clima político y lamentaría que la campaña se centrara en esto. A algunos les vendría bien porque es cuestión de no hablar ni de economía ni de política de soluciones, ni de estructura de Estado...

-¿Teme una quiebra como sucedió el 1 de octubre de 2017?

-No. Lo que sí creo es que va a haber mucho cabreo en la sociedad catalana si la sentencia va por la línea que se está anunciando. Supongo que habrá una sensación muy importante de malestar en Cataluña. Que de ahí estemos pensando que se va a montar la gran zapatiesta... Los partidos catalanes son conscientes de cuál es la situación y sabrán canalizar ese malestar que se va a mostrar de manera exponencial, pero creo que la cosa puede encauzarse razonablemente si también se responde de manera razonable desde el Estado.

-¿Cómo puede influir en Euskadi?

-Es verdad que estos últimos tiempos han estado mediatizados por los movimientos en Cataluña. Y no solo eso, sino que, a raíz de esa excusa, se han generado una serie de leyes que han restringido más nuestra posición de autogobierno.

-¿Puede afectar a las aspiraciones de los partidos soberanistas, a su reclamación del derecho a decidir?

-Si se basa todo en el diálogo y en el acuerdo, todo es defendible. Lo que aprecia la gente es que seas coherente, no un loco. Nuestros ritmos de discusión están centrados en la ponencia, en la comisión de expertos. Hay una mayoría que se repite en el Parlamento Vasco, que es favorable a un cambio en el estatus actual, y lo que no es de recibo, por la otra parte, es que todo sea 'no, no, no me voy a mover nada porque, como yo tengo la sartén por el mango en Madrid, al final tengo la llave'. Todos nos tenemos que mover.

-Se refiere al PSE.

-Sí, pero también al PP. Si tuvieran un poquito de cintura y de sentido histórico, ellos puede decir a la sociedad más nacionalista española que aquí no hay ningún peligro y que esto es legítimo. Ellos también tienen un papel importante, pero si te mandan a (Jaime Ignacio) Del Burgo, (experto en la redacción del nuevo estatus, a propuesta del PP) parece que mucha intención no hay. Al PSE le pediría un poquito de amplitud de miras. Tanto de hablar de federalismo, de federalismo...

-¿No tiene altura de miras?

-Yo creo que el PSE está siempre supeditado a lo que diga Madrid. Así como el PSC hay en algunos momentos que se escapa, yo eso nunca lo he visto en el PSE. Creo que deberían ser un poquito más valientes porque en el otro lado hay agua. Quiero decir, en el otro lado, no sé Bildu, pero el PNV sí está dispuesto a intentar negociar las cosas.

Cita con las urnas

-¿Hastiado por tener que volver a unas nuevas elecciones generales?

-Sí. Sobre todo porque hay muchas decisiones importantes que tomar y no se toman. Sinceramente, me parece además que estas elecciones tampoco van a resolver gran cosa. Son totalmente innecesarias, el acuerdo se va a tener que dar en mayor o menor grado. No les veo mucho sentido.

-¿A qué le sonó que Pedro Sánchez dijera en una entrevista en este periódico que «culminará el Estatuto necesitemos o no al PNV»?

-Me sonó a: ¿Y por qué no lo estás haciendo ya? Porque él tiene un compromiso con un calendario y un cronograma. Él estará en funciones, pero en funciones hay que hacer los actos ordinarios de Gobierno. Y cumplir la ley es un acto ordinario de Gobierno. ¿Por qué se niega a que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias ahora, cuando se lo está pidiendo al Gobierno Vasco y puede cumplirlo ya? Lo puede hacer ya, que nos dé las transferencias porque ya se está pasando el tiempo del cronograma. Me suena a lo que Zapatero dijo en Cataluña: «Cumpliré lo que decida el Parlamento de Cataluña», y luego ya sabemos cómo actuó.

-¿Le ha decepcionado Sánchez por no ser capaz de salvar la investidura?

-Él era capaz si hubiera querido. Creo que no estaba difícil. El día de las elecciones, por los números que había, pensaba que se podía hacer fácil el Gobierno. Podemos no es desde luego nada hábil en la negociación. Creo que sigue siendo excesivamente teórico y no se da cuenta de lo posible y lo imposible. Pero tampoco he visto unas ganas excesivas por parte del PSOE. Desde luego nosotros hemos hecho todo lo posible. Creo que no se lo hemos puesto tan fácil a ningún candidato.

-¿Después del 10-N también mantendrán la misma disposición?

-Después del 10 de noviembre yo no sé qué quiere hacer Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo quedan los números, aunque me parece que son unas elecciones que están muy abiertas. Vamos a suponer que es el PSOE el primero, yo no sé adónde se va a dirigir exactamente porque el día de la investidura vimos, media docena de veces, cómo apelaba a Rivera y en algún caso también a Casado a que se abstuvieran o apoyaran la investidura. Sinceramente no sé dónde va a querer buscar los votos.

-¿En Unidas Podemos?

-Podemos puede estar muy seguro de que van a ir donde ellos. Yo no lo estoy. En la medida en que el PSOE considere que Podemos ya está débil, lo que va a intentar Sánchez es mirar a Casado y a Rivera.

-¿Y si mira al PNV para que se sume a un acuerdo con Ciudadanos?

-No. Cualquiera que haya seguido la vía política estos últimos años sabe que no hay iniciativa de Ciudadanos que no sea ir frontalmente contra nuestros planteamientos. No solo eso, sino que nuestro nombre está en su boca continuamente y no para bien, sino para todo lo contrario. Yo no me veo ahí, sinceramente. No sé si puede haber una revolución en Ciudadanos y realmente se reconvierta y sea una cosa diferente a lo que es hoy. Pero yo viendo a Rivera y a los cercanos que tiene alrededor y cuál es su discurso, sinceramente no me veo. Son ellos mismos, además, los que no buscan ningún tipo de acercamiento.

-Hay quien aventura que el PP se podría abstener para facilitar la investidura de Sánchez. ¿Lo ve factible?

-Sí. No me extrañaría incluso que lo hubieran hablado. No tengo ese dato, pero intuyo que alguno ha podido hablar seguramente sobre esa posibilidad. Llevarnos a unas terceras elecciones la verdad es que sería muy duro, de modo que puede que estén hablando. ¿A mí qué es lo que me preocupa de eso? Lo veo con cierta prevención, en el sentido de que si eso sucede, ¿va a ser gratis et amore o va haber una serie de acuerdos en determinadas políticas a nivel del Estado que se tengan que implementar, acuerdos que tengan que ser necesariamente con el PP? ¿Y en qué áreas y en qué términos? Eso me gustaría saber. Pero que pueda suceder, sí, claro, no lo descarto en absoluto. Otra cosa es la gran coalición con ministros en el Gobierno de ambos partidos, eso lo veo mucho más complicado.

-¿Y como se podría gobernar sin una mayoría?

-No lo sé. La política en las Cortes no es una política constructiva, no sé cómo era en el siglo XX, pero en el XXI que es lo que he vivido yo, es una política destroyer. No se va a buscar el acuerdo, sino la confrontación por la confrontación con vistas electorales. Yo entiendo la política en base a acuerdos, a que todo el mundo tiene que ceder y espero que sea factible y que los números den.

-¿Cómo se ha llegado a este fracaso? ¿De quién es la culpa?

-Yo no me siento en absoluto culpable. Los demás, que cada uno se examine. Lo que tenemos ahora es política líquida.

-¿La ciudadanía podría soportar unas terceras elecciones?

-Yo no descartaría nada. Pensaba que no íbamos a llegar a las que se repitieron hace unos años, de modo que ya no descarto nada. En cualquier caso, sería una vergüenza.

-¿Teme a la abstención?

-Va a haber más abstención. Pero al final, lo cierto es que si no vas a votar, los escaños se van a repartir igual. Lo que hay que pensar es quién tiene más o menos responsabilidad en este desaguisado y quién crees que puede sacar mejor adelante todo esto. Al final, los escaños se van a repartir y si tú no vas, serán los otros los que decidan.

-¿Los votantes de la derecha?

-No descarto que el tripartito pueda ganar. Creo que está muy abierto.

-¿Qué opina de la irrupción del partido de Íñigo Errejón en Euskadi con Txema Urkijo como candidato? ¿Le ha sorprendido?

-No. ¿Urkijo ha estado ya con cuántos gobiernos? Con Ibarretxe, con Patxi López, con Carmena, ahora con Errejón. Ideológicamente, no sé exactamente qué representa la lista vizcaína, pero en cualquier caso no sé qué es lo que va a dar de sí Errejón y la política que quiere implementar. Es un misterio. No le he oído muchas declaraciones, no se ha prodigado mucho. Supongo que los votos que pueda recibir se van a nutrir del Partido Socialista y de Podemos básicamente. No sé exactamente cómo va a evolucionar y cuál va ser la cosa. Es otro factor político a considerar y vamos a ver qué da de sí.