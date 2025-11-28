El PNV reprocha a Felipe VI que acuda a Gernika «solo como acompañante» sin pedir perdón por el bombardeo

Gernika vive este viernes una jornada cargada de simbolismo histórico y político. Ochenta y siete años después del bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor alemana ... en apoyo al régimen de Franco, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita la villa para expresar oficialmente el perdón de su país y rendir homenaje a las víctimas. El acto cuenta también con la presencia del rey Felipe VI, cuya participación ha suscitado críticas desde el PNV.

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha encabezado la delegación jeltzale que se ha desplazado a la villa foral y ha valorado «el gesto largamente esperado» que hoy realiza Alemania. Según ha dicho, el pueblo vasco «aprecia y valora» que el jefe del Estado alemán acuda a Gernika para asumir la responsabilidad histórica del ataque de 1937. «Ha tardado en llegar, pero es necesario y tiene un valor especial», ha afirmado.

En contraste, Esteban ha expresado su decepción por el papel del monarca español en la ceremonia. A su juicio, Felipe VI llega a Gernika «como un mero acompañante» del presidente alemán, sin intención de realizar ninguna petición de perdón en representación del Estado español ni de aportar «un reconocimiento al pueblo vasco, a su autogobierno o a su realidad nacional».

El dirigente nacionalista ha subrayado que, del mismo modo que el presidente alemán asumirá una disculpa institucional por la participación de la aviación nazi en el bombardeo, España también mantiene «un debe» pendiente. «Algunos dicen que no es el mismo Gobierno, que era el Gobierno sublevado. Pero el presidente alemán tampoco tiene nada que ver con la Alemania nazi y, aun así, hace el gesto», ha señalado.

Crítica

Esteban ha recordado además que la actual Monarquía española fue restaurada «por el régimen anterior, por Franco», y que la jefatura del Estado no surgió de una ruptura con el pasado, sino de un proceso de transición. Por eso considera incoherente que el rey acuda a Gernika sin mostrar un gesto equivalente al del mandatario alemán.

Mensaje a Felipe VI «Venir únicamente de acompañante, después de tantos años, sinceramente, nos parece que falta algo» Aitor Esteban Presidente del PNV

El líder del PNV ha rememorado también que la última visita de un rey a Gernika fue la de Juan Carlos I en 1981, un hecho que, a su juicio, hace aún más significativa la presencia de Felipe VI. Para Esteban, esta comparecencia debería servir para «significar algo», ya sea mediante una disculpa o mediante algún tipo de reconocimiento político hacia el pueblo vasco.

«Venir únicamente de acompañante, después de tantos años, sinceramente, nos parece que falta algo», ha concluido Esteban, subrayando la importancia del día para la memoria histórica y para las relaciones institucionales entre Euskadi, España y Alemania.