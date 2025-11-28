Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban atiende a los medios de comunicación este viernes en Gernika. EFE

El PNV reprocha a Felipe VI que acuda a Gernika «solo como acompañante» sin pedir perdón por el bombardeo

Aitor Esteban valora el gesto del presidente de Alemania, que hoy pide perdón en la localidad vizcaína por el bombardeo del ejército teutón en la Segunda Guerra Mundial, y lamenta que el rey de España no haga lo mismo ni ofrezca «ningún reconocimiento» a Euskadi

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Gernika vive este viernes una jornada cargada de simbolismo histórico y político. Ochenta y siete años después del bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor alemana ... en apoyo al régimen de Franco, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita la villa para expresar oficialmente el perdón de su país y rendir homenaje a las víctimas. El acto cuenta también con la presencia del rey Felipe VI, cuya participación ha suscitado críticas desde el PNV.

