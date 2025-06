Esteban avisa a Sánchez de que el PNV «no colaborará en ocultar nada ni a nadie» por contraprestaciones políticas

Alexis Algaba San Sebastián Sábado, 21 de junio 2025, 13:27 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

El PNV vuelve a reclamar a Pedro Sánchez una respuesta «clara, limpia y sin atajos» en torno al caso Cerdán y su impacto en el ... PSOE y en el Gobierno español. El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha sido firme y claro este sábado y ha avisado al presidente del Gobierno que el partido jeltzale no va a estar a su lado si lo que busca es minimizar la crisis ofreciendo acuerdos o avances en materias políticas. «El PNV no va a colaborar en ocultar nada ni a nadie. No vamos a hacer valer de esta situación para sacar beneficios políticos», ha dejado claro Esteban, que ha afeado a Sánchez que retrase su comparecencia en el Congreso al 9 de julio y mezclando en la misma otros temas como la OTAN. Esteban ha reclamado que comparezca «cuanto antes».

El presidente del EBB se ha referido «al grave momento» que atraviesa la política española con la supuesta trama de corrupción que afecta a dos ex secretarios del PSOE. Lo ha hecho durante su intervención en la celebración del Alderdikide Eguna celebrado en Pamplona con motivo de los 115 años del partido en Navarra. Esteban considera «urgente» que el PSOE «delimite los detalles del caso y certifique que no hubo financiación irregular». Noticias relacionadas Andueza reivindica al PSE como ejemplo de «honestidad» ante el resto del socialismo español Antxon declarará en el Supremo el 7 de julio como investigado en las adjudicaciones ilegales Asimismo, ha querido lanzar un mensaje claro: «No estamos para proteger Gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros y nosotras buscamos respuestas. Claras, limpias y sin atajos», ha añadido. Esteban ha subrayado que el PNV ha mantenido «desde el principio» la misma postura en torno al caso Cerdán. «Pedimos claridad y explicaciones», ha reiterado, volviendo a subrayar la «gravedad» de lo conocido y del rechazo que generan estos casos. «Es la antítesis de la política», ha añadido. Esteban no quiere que suceda lo mismo que en el inicio del caso Ábalos. «Nos enteramos con cuentagotas por qué se cesó al ministro Ábalos. Una trama cutre donde las haya. Ya sabemos que feminista no es, honrado, tampoco. Socialista... no sabemos. Pero sí conocemos que fue secretario de organización PSOE. Como también lo era Santos Cerdán. Dos secretarios de organización seguidos», ha señalado el presidente del EBB. El PP y su «rancio su supremacismo» Esteban también ha cargado duramente contra el PP, refiriéndose a las Ponencias políticas presentadas de cara a su Congreso este próximo julio. Así, y haciendo alusión al término 'supremacista' recogida en esos documentos para referirse al nacionalismo, Esteban ha asegurado que «supremacista es quien niega que existimos; quien niega la existencia del Pueblo Vasco; quien desprecia al euskera oponiéndose a que la lingua navarrorum, la más antigua de Europa, sea oficial en la UE. Quien trata a los idiomas distintos al castellano como de segunda clase, ese burdo y provocativo Juan y Jon». «El PP dice que los estatutos no pueden ser fuernte de privilegios. No son privilegios, son derechos arrebatados por la fuerza que están basados en un pacto», ha añadido Esteban.

