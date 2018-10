El PNV advierte a Podemos que tendrá que ceder si quiere Cuentas en el Estado Pablo Iglesias y Aitor Esteban (PNV) hablan ayer en el Congreso. / EFE Ortuzar avisa de que en el pacto entre Sánchez e Iglesias «hay cosas que no nos gustan» y rechaza que sea intocable porque necesitan a los jeltzales MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 06:50

El PNV no está dispuesto a «comulgar con ruedas de molino» en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ayer advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez y a Podemos que su pacto inicial sobre las Cuentas deberá «modularse» en algunos aspectos si quieren contar con el apoyo jeltzale. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, aseguró que en el acuerdo presupuestario firmado entre Sánchez y Pablo Iglesias hace dos semanas «hay cosas que no nos gustan», y dejó entrever que esas mismas dudas existen entre los partidos soberanistas catalanes, ERC y PDeCAT, que también son necesarios para que los Presupuestos sean aprobados en el Congreso. Se refería a recelos puramente económicos, que en el caso de los partidos catalanes se suman a la exigencia de que el Ejecutivo de Sánchez haga algún gesto con los presos y huidos del procés para sentarse a negociar.

«Con este acuerdo presupuestario han querido marcar una impronta de izquierdas que probablemente haga difícil la negociación con otros grupos, con nosotros o con los catalanes», avisó Ortuzar en una entrevista en TVE. El PNV mantiene su plena disposición a negociar las Cuentas con el Gobierno de Sánchez, pero en Sabin Etxea no ha gustado que varios dirigentes de Podemos hayan afirmado que el pacto presupuestario entre el Gobierno y la formación morada es «intocable». Fuentes del EBB señalaron ayer que «eso de que el acuerdo no se puede tocar es relativo, a no ser que les dé igual que acabe en papel mojado, porque necesitan del concurso de otros grupos para que salga adelante, por lo que también tendrán que escuchar nuestras reivindicaciones».

Ortuzar fue claro al apuntar que el PNV no «comulgará con ruedas de molino» con «todo lo pactado» entre el Gobierno y Podemos, por lo que pidió a Iglesias que «module» sus planteamientos. «Hay cosas que no nos gustan porque las vemos malas para la economía del Estado», avisó. Además, reiteró que su partido no negociará los Presupuestos si el Ejecutivo de Sánchez no cumple los compromisos adquiridos por el Gobierno del PP, algo que «no está haciendo».

Ortuzar estuvo ayer en Madrid para participar en un programa de TVE y mantener una serie de reuniones, aunque fuentes del EBB aseguraron que ninguna de ellas estuvo directamente relacionada con los Presupuestos de Sánchez. En cualquier caso, el Ejecutivo central mantiene su idea de sentarse a negociar con el PNV en próximas fechas. Ortuzar reiteró que su partido «no lo pondrá difícil» porque es «bastante razonable y pragmático a la hora de negociar», aunque también señaló que «no sería ningún drama que hubiera una prórroga presupuestaria». De hecho, aseguró que una prórroga de las últimas Cuentas del Gobierno de Rajoy, que se aprobaron el pasado mayo, sería «aseadita y cómoda».

«Le gusta pisar moqueta»

Además de recordar a Pablo Iglesias que tendrá que ceder si quiere que los Presupuestos de Sánchez lleguen a buen puerto, Ortuzar también consideró que el líder de Podemos «está sobreactuando un poquito» desde que firmó el acuerdo presupuestario con el presidente del Gobierno. La semana pasada Iglesias visitó al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners, y habló por teléfono con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Este lunes, mientras, se reunió con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Vitoria.

Ortuzar, con su ironía habitual, mostró su «satisfacción» por el nuevo papel que está desempeñando Iglesias como facilitador de acuerdos. «Si me preguntan hace tres años cómo vería yo a Pablo Iglesias en una aproximación a Ajuria Enea, seguramente diría: 'Pues vendrá con una pancarta a denunciar no sé qué'. El lunes, en cambio, pisó moqueta, parece que le empieza a gustar pisar moqueta, y creo que esa normalización de relaciones es buena».