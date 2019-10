El PNV advierte que aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña sería «saltarse» la Constitución Los representantes jeltzales en las Cortes cargan contra una opción que ven «inaplicable» porque se reguló para proteger al Estado de «ataque exteriores» MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 octubre 2019, 08:19

El PNV salió ayer en tromba para desacreditar la posible aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, una hipótesis que ha ganado enteros en los últimos días como alternativa a la aplicación del artículo 155 en el supuesto de que las instituciones catalanas incurrieran en desobediencia a los poderes del Estado tras la sentencia del procés. Los portavoces jeltzales en el Congreso y el Senado coincidieron en rechazar de plano la posibilidad de que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez pueda apoyarse en la Ley de Seguridad Nacional para tratar de que el Estado se imponga sobre unas instituciones catalanas presuntamente díscolas. Aitor Esteban y Jokin Bildarratz subrayaron incluso que una medida de este tipo podría «saltarse» la Constitución al atacar la autonomía catalana, recogida en la Carta Magna, a través de un «invento extraconstitucional» que apenas cuenta con cuatro años de vida, porque la Ley de Seguridad Nacional se aprobó en 2015.

Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, consideró ayer «absolutamente inaplicable» la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña y aseguró que supondría «saltarse» la Constitución y «modelarla, una vez más, a lo que quieren» ciertos partidos estatales, «como si fuera plastilina». En una entrevista radiofónica, Esteban manifestó que, mientras no haya «un acto concreto» del Gobierno catalán en contra de la legalidad, tampoco podría aplicarse el 155 en Cataluña.

El portavoz jeltzale interpretó como «absolutamente sorprendente» que se baraje la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional ante una hipotética desobediencia de las instituciones catalanas. «Yo ya me temía que, en un momento determinado, esto se pretendería utilizar de esta forma... Lo cierto es que, cuando se debatió la ley en 2015, se dejó claro que no se dirigía a amenazas interiores, sino a temas de ciberterrorismo, de ataques exteriores y de seguridad internacional, para tomar medidas de seguridad», explicó.

A juicio de Esteban, lo que no se puede pretender es aplicar una ley «que no se contempla en la Constitución». Recordó que la Carta Magna ya recoge escenarios como «el estado de sitio, el estado de excepción o el de alarma, pero eso no se quiere aplicar. También está incluso el 155 de la Constitución, pero la Ley de Seguridad Nacional no aparece por ninguna parte», advirtió.

Por tanto, el portavoz del PNV en el Congreso calificó dicha ley como «un invento extraconstitucional con el que quiere limitar la autonomía» y que es «absolutamente inaplicable».

«No se hizo con ese objetivo»

También el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, censuró que Pedro Sánchez haya optado en las últimas semanas por un discurso «agresivo» con Cataluña, una actitud que achacó al «electoralismo» del presidente en funciones para competir con el PP y Ciudadanos en el flanco del constitucionalismo.

En el caso de la Ley de Seguridad Nacional, Bildarratz consideró que el Gobierno en funciones se equivoca al plantear esa opción porque es una norma que «no se hizo con ese objetivo y no se puede utilizar para otro distinto». Argumentó que «está pensada para hacer frente a crisis de ciberseguridad, espacio aéreo, económicas o sanitarias», y apuntó que «sus artículos subrayan la necesidad de coordinación con todas las administraciones de las comunidades autónomas». «Los Estatutos forman parte del bloque de constitucionalidad, no así la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, esta última no podría intervenir en competencias de un Estatuto», subrayó.