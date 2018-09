El PNV se acogerá al texto del nuevo estatus vasco que amparen los expertos Encrucijada. Mireia Zarate, Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar, Itxaso Atutxa y Joseba Egibar, en la ofrenda a Sabino Arana en el día de San Ignacio. / IGNACIO PÉREZ Confía en que del grupo de trabajo que se creará el viernes salga una propuesta que permita un acuerdo «a cuatro» mayor que el del Estatuto del 78 JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 3 septiembre 2018, 06:27

El Parlamento Vasco arranca esta semana de nuevo la actividad con una cita clave el viernes. Los partidos designarán a los cinco expertos que de aquí a junio deben analizar el preámbulo y las bases del nuevo estatus, en medio del debate público sobre si el acuerdo de bases de PNV y EH Bildu cumple los requisitos de legalidad. La formación peneuvista tiene previsto acogerse al texto sobre el nuevo estatus que ampare la mayoría de expertos, al considerar que de esa forma el embrión de la futura ley tendrá un aval legal indudable, según diversas fuentes nacionalistas consultadas por este periódico. En este sentido, el PNV confía en que la gran mayoría de los juristas elegidos por la ponencia de autogobierno, al menos cuatro de cinco, puedan llegar a un diagnóstico final compartido sobre cuál debe ser la nueva norma que sirva de futuro marco político para Euskadi.

En esta primera fase los jeltzales han llegado a un pacto con EH Bildu sobre el preámbulo y los principios de carácter soberanista, que recoge el derecho a decidir a través de una consulta previa habilitante, una relación bilateral de igual a igual con el Estado o el concepto de nacionalidad vasca. Este acuerdo en su globalidad será ratificado el próximo día 12. No obstante, la intención del PNV en la segunda fase que se abrirá hasta junio es aceptar las modificaciones que determinen los cinco expertos, uno por partido y cuyos nombres se guardan en secreto, aunque serán catedráticos y constitucionalistas. Las fuentes consultadas confían que del sanedrín de juristas y profesores saldrá una propuesta que respete la legalidad, suponga una profundización y actualización real en el autogobierno vasco y pueda unir en torno a ella un consenso «a cuatro», como desean el PNV y el lehendakari Iñigo Urkullu. Un apoyo que supere, en este sentido, al concitado en 1979 por el vigente Estatuto de Autonomía de Gernika, que la izquierda abertzale no respaldó. El PNV y Urkullu han reiterado estos días sus llamamientos a ampliar el consenso con EH Bildu, con la mirada puesta en PSE-EE y Elkarrekin Podemos, que rechazan por ahora cualquier estatus de «carácter soberanista e identitario». El texto con aval legal que elabore este equipo de cinco expertos será la propuesta a la que se acoja el partido de Andoni Ortuzar como documento en torno al cual construir esa gran mayoría, según los medios consultados. El PNV confía en que estos juristas y catedráticos sabrán tejer un documento con anclaje legal, como desea el lehendakari, para que tenga recorrido en Madrid, en las Cortes, y no descarrile en ese punto como le ocurrió al plan Ibarretxe.

El propio presidente del EBB, en la apertura del curso el viernes en Zarautz, señaló que al «principio de acuerdo» sobre el nuevo estatus logrado con «la izquierda abertzale» toca «ahora darle forma jurídica». Se abre por lo tanto, dijo, «un nuevo momento en el que «toca moverse a todos» y «el PNV lo va a hacer». En este sentido, en Sabin Etxea piden a sus socios socialistas vascos y a Elkarrekin Podemos audacia y voluntad para moverse y ensanchar el pacto.

LAS CLAVESRECORRIDO INSTITUCIONAL Los juristas darán al futuro texto un aval legal que para los jeltzales supone una garantía en Madrid REUNIÓN EL VIERNES Los nombres de los cinco expertos, uno por partido, se guardan en secreto pero se conocerán esta semana

Ganar tiempo

El trabajo de los expertos permite, además, a la formación jeltzale ganar tiempo en este espinoso debate, de cara a mantener calmadas las aguas con el PSE-EE, su socio en el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, en vísperas de las elecciones forales y municipales de mayo. En la misma línea, el PNV quiere evitar interferencias que pongan en riesgo su buena sintonía con el actual Gobierno del PSOE, cuya portavoz, Isabel Celaá, ya avanzó en julio que el acuerdo de bases no es viable. Es un objetivo declarado por los jeltzales el de aprovechar el cambio en Madrid y abrir con Pedro Sánchez una vía para avanzar en los traspasos competenciales pendientes y completar definitivamente el Estatuto de Gernika. Así las cosas, el PNV remará en favor de que Sánchez agote la legislatura en 2020, por lo que volverá a respaldar el techo de gasto y será receptivo en la negociación sobre los Presupuestos del Estado.