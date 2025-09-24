Acciona, Osés y Servinabar cobraron 12,4 millones durante el primer año de obras en el túnel de Belate El 37% de los pagos (4,7 millones) corresponden a sobrecostes por imprevistos y revisión de precios

Acciona, Osés y Servinabar, las tres empresas adjudicatarias del túnel de Belate, han ingresado 12,46 millones por los trabajos realizados desde que comenzaron las obras en abril de 2024 hasta mayo de este año. Más de un tercio de los pagos realizados por el Gobierno de Navarra corresponden a sobrecostes, según las certificaciones a las que ha tenido acceso este periódico. En concreto, son 4,71 millones, el 37% de los pagos.

Las obras de duplicación del túnel de Belate fueron adjudicadas por 76 millones a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona (55% de participación), Osés (30%) y Servinabar (15%). Esta última empresa está investigada en el 'caso Cerdán' y es propiedad del empresario guipuzcoano Antxon Alonso. Por su cuota de participación, a Servinabar le corresponderían 1,86 millones de estos ingresos. En junio pasado, Acciona anunció la ruptura de sus acuerdos con Servinabar aunque no ha hecho público si la medida se ha hecho efectiva o si la empresa de Antxon Alonso sigue en la UTE.

A raíz de la comparecencia del consejero Óscar Chivite en el Senado el pasado mes de junio se conoció que Cohesión Territorial estaba tramitando un expediente de modificación del proyecto constructivo que reflejaba unos sobrecostes del 8,5 millones, con una desviación del 11% respecto al importe de la adjudicación. Vista la revisión de precios de las trece primeras certificaciones, donde los sobrecostes representan el 37%, todo parece indicar que se superará con creces esta cifra.

El primer año de obras ha sido complicado en cuanto a imprevistos y modificaciones. Destacan especialmente los 1,4 millones por los mayores desmontes en la boca sur que tuvo que hacer la constructora. Esto retrasó hasta diciembre el emboquille de la boca del túnel. Como se recordará, las obras en la ladera sur comenzaron con retraso porque al firmar el acta de comprobación de replanteo se detectó que había que trasladar una línea de alta tensión de Iberdrola. Además, en verano de 2024, el Gobierno de Navarra anunció que se cerraban los túneles durante un mes y medio y se desviaba el tráfico por el puerto por motivos de seguridad a raíz de un estudio de vibraciones.

Hasta el pasado mes de abril, se habían aprobado 31 precios contradictorios, es decir, partidas presupuestarias que se encarecen. En unos casos, al hacer las mediciones se comprueba que hay que comprar más unidades de producto o dedicar más horas de trabajo. En otros casos, por exigencias técnicas se cambian materiales por otros de mayor precio.

Buena parte de los precios contradictorios son consecuencia de la modificación del proyecto. Por ejemplo, en agosto y septiembre de 2024 se pagaron casi 400.000 euros por la instalación de bombas y filtros para la extracción y tratamiento de lodos. En octubre se abonaron 110.000 euros por la visera reforzada del emboquille del túnel. En noviembre empezaron los sobrecostes por las labores de avance y destroza de la galería provocados con la distinta calidad de la roca. Ese mismo mes comenzaron los sobrecostes en la instalación de cerchas (121.000 euros) porque los informes técnicos aconsejaron utilizar un modelo más rígido.

Sin embargo, en las certificaciones abonadas hasta mayo de 2024 no figuran otros sobrecostes recogidos en el modificado del proyecto. Es el caso de los 1,17 millones de los dos polvorines, uno de ellos semienterrados, que no estaban contemplados.

Los pliegos del contrato del túnel prevén una reserva de 7.608.698 euros (el 10% del importe de adjudicación) para modificaciones. En concreto se permite un 5% del número de unidades ejecutadas sobre las previstas y un 5% para la inclusión de nuevas unidades. En diciembre de 2024, al tramitarse la certificación número 8, se superó ese 5% para nuevas unidades. Por este motivo, el director general de Obras Públicas, Pedro López, dio su conformidad a la tramitación del modificado número 1 del proyecto y autorizó la «continuidad provisional de las obras para no causar un grave perjuicio al interés público».

Cada certificación va acompañada de un «informe propuesta de precios contradictorios» firmado por la dirección de obra (una empresa externa), la contratista y el director de Nuevas Infraestructuras. La primera de las certificaciones fue objeto de un reparo no suspensivo del interventor delegado. Señalaba que las «deficiencias y los retrasos señalados podrían, en la medida de lo posible, haberse evitado con una debida supervisión del proyecto y una adecuada comprobación previa del replanteo».

El expediente del modificado del proyecto sigue en tramitación

Aunque el Gobierno de Navarra autorizó en julio un incremento del crédito para afrontar los sobrecostes del túnel de Belate, el departamento de Cohesión Territorial todavía no ha aprobado el expediente relativo al modificado del proyecto constructivo a pesar de que han superado los ocho meses previstos. Así lo confirman fuentes del departamento, que no han explicado las causas de la demora.

Obras Públicas inició en noviembre de 2024 un expediente para modificar el proyecto realizado por las empresas de ingeniería que ganaron dicha licitación. Según explicó en su momento el consejero Óscar Chivite, los cambios fueron motivados por informes técnicos realizados por el área de Industria y Energía de la delegación del Gobierno en Navarra y por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A finales de noviembre, la adjudicataria entregó una propuesta técnica con diversas partidas presupuestarias revisadas hasta los 8,5 millones. Con ello, Obras Públicas debía elaborar un informe y someterlo a audiencia de los contratistas. Todo ello debe acompañarse de un informe jurídico. Se desconoce si la demora se debe a discrepancias entre contratista y unidad gestora con las cantidades económicas o si los motivos son jurídicos.

Las constructoras de Belate pidieron un anticipo de 5,1 millones por la compra de maquinaria Acciona, Osés y Servinabar, adjudicatarias de las obras de duplicación del túnel de Belate, reclamaron al inicio de sus trabajos un anticipo de 5,1 millones por la compra de maquinaria pesada. El director de Obras Públicas denegó la solicitud al no estar contemplada en los pliegos del contrato. No conforme con la respuesta, la unión temporal de empresas (UTE) presentó recurso de alzada al consejero Óscar Chivite, que también fue rechazado.