Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia Efe

Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras

La Audiencia Nacional descarta el carácter terrorista de los ataques de Kanjaa y ordena su ingreso en un centro especializado por un máximo de 30 años al aprecia la «eximente completa de alteración psiquiátrica»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a ... otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

