Grande-Marlaska: «Se abordarán todos los traspasos pero Prisiones no es inmediato» Fernando Grande-Marlaska. / Ignacio Pérez «Cualquier solución en Cataluña pasa por un consenso del conjunto de la ciudadanía y con el aval del resto de la sociedad española» A. G. E. BILBAO. Domingo, 25 noviembre 2018, 08:25

A lo largo de la entrevista, el ministro de Interior se mostró tajante sobre los traspasos de Prisiones y Seguridad Social. Sin dudarlo, repitió en tres ocasiones: «No está en la agenda». El mismo día en un acto en Vitoria insistió en la misma idea hasta que ayer, tras ser corregido por la ministra Celaá, aclaró a este periódico que su intención fue remarcar que es «mejor» empezar por traspasos «más sencillos». Y admitió que Prisiones «está en el acuerdo con el Gobierno Vasco, pero no en la agenda inmediata».

-¿Se siente desautorizado?

-No me siento desautorizado porque no lo he sido. El presidente del Gobierno y el lehendakari acordaron abordar todas las transferencias pendientes y dejar para el final las más complejas para así poder avanzar. Es el caso de la de Prisiones, que no está en la agenda inmediata, pero sí otras que son menos complicadas. Pero Prisiones está en el acuerdo.

-Prisiones es su competencia. ¿Hay o no ya conversaciones sobre el traspaso?

-Es la ministra de Política Territorial quien coordina las conversaciones. Lo importante es consensuar un calendario y poder llegar a acuerdos en competencias que están pendientes desde 1980.

-¿Será posible consensuar ese calendario?

-En eso se está trabajando. Mañana mismo hay una reunión de la comisión mixta. Y el acuerdo entre el lehendakari y el presidente del Gobierno es abordar todas las transferencias.

-¿Hay descoordinación en el Ejecutivo socialista?

-En absoluto. Todo el Gobierno trabaja conjuntamente para resolver los problemas de la ciudadanía. Y creo que lo estamos demostrando.

-¿En el caso catalán, sería partidario de dejar en libertad a los políticos presos antes del juicio e incluso de futuros indultos?

-Dejemos que resuelvan los jueces competentes en la materia si procede o no la libertad. Hablar de indultos cuando no hay un juicio celebrado y no hay sentencia, me parece un poco precipitado.

-La Abogacía del Estado rebajó la calificación de penas de rebelión a sedición. ¿Se buscaba con ello el apoyo del soberanismo catalán a los Presupuestos?

-No. Es la primera vez que no se critica a la Fiscalía por una supuesta interferencia del Ejecutivo.

-¿Existe interlocución con la Generalitat de Cataluña?

-Estamos trabajando desde el primer momento y una de las indicaciones del presidente fue que, con respeto absoluto al marco constitucional, intentáramos de una forma importante mantener los canales de comunicación, porque todos tenemos que dar un servicio público a la ciudadanía.

-¿Cuál sería la solución, la vía Quebec que mencionó Sánchez, un nuevo Estatut...?

-No hay derecho de autodeterminación en nuestro marco normativo, por lo que veo poco factible que haya un referéndum.

-¿Ni siquiera legal y pactado como dice el lehendakari?

-El marco legal es el que es, no se puede pactar nada fuera del pacto legal, salvo que se modifique. Tenemos que buscar las fórmulas para profundizar en la descentralización, pero siempre con un consenso muy amplio del conjunto de la ciudadanía catalana, no solo de una parte, y con el aval del resto de la sociedad española.

-¿Ve riesgo de contagio en Euskadi tras escuchar a algún jeltzale sentir «envidia» del procés?

-Por favor, miremos todos adelante. ¿Qué queremos, levantar más fronteras, con qué finalidad?

-¿Qué opina de las entregas de migrantes en caliente que se están produciendo en la frontera con Francia en Irun?

-Son temas muy puntuales. He hablado con el ministro francés Castaner y en modo alguno eso es una realidad. Y las entradas, o mejor dicho las no admisiones, se realizan conforme al convenio que tenemos suscrito los dos países.