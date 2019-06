PNV y PSE abordan esta semana su peso en el Gobierno foral de Gipuzkoa Denis Itxaso y Markel Olano. Olano plantea un nuevo reparto que se amolde a los resultados del 26-M, pero Itxaso confía en que los jeltzales eviten una «exhibición de dominio» MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 17 junio 2019, 07:54

Una vez que el pacto de coalición entre el PNV y el PSE ha operado sin contratiempos en la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos, con la única excepción del desmarque de una concejal socialista de Samaniego que dio la alcaldía a EH Bildu, llega el momento de afrontar la negociación de los gobiernos forales. En Gipuzkoa, jeltzales y socialistas tienen previsto iniciar sus contactos en las próximas horas, aunque la primera reunión podría demorarse hasta mañana. Ayer, al menos, no estaba previsto para hoy ningún encuentro entre los candidatos del PNV, Markel Olano, y el PSE, Denis Itxaso, que están llamados a reeditar sus cargos de diputado general y teniente de diputado general en la legislatura que comienza. Las Juntas Generales de Gipuzkoa se constituyen este miércoles y la formación del Gobierno foral deberá concretarse en los siguientes 15 días, por lo que los acuerdos no se pueden posponer demasiado.

El acuerdo no se presenta sencillo porque, en estos momentos, las posiciones de ambos socios están distantes en lo que respecta al reparto de los departamentos en el próximo Ejecutivo. El PNV reivindica un mayor peso en el nuevo gabinete que vaya en consonancia con el reforzamiento que experimentó en las elecciones forales del 26 de mayo, cuando subió en dos junteros y alcanzó los 20. El PSE, por su parte, mantuvo los 9 junteros que garantizan una mayoría absoluta en las Juntas a la coalición de jeltzales y socialistas, lo que, a su juicio, debería plasmarse en una capacidad ejecutiva similar a la que tuvieron la anterior legislatura en el Gobierno foral. Dos posiciones encontradas que anticipan fricciones entre ambos socios.

Tanto jeltzales como socialistas han tratado de esconder sus cartas en las últimas semanas antes de la negociación definitiva que abordarán esta semana. El diputado general en funciones, Markel Olano, evitó mojarse el pasado jueves sobre cuál será la postura del PNV en la negociación cuando fue preguntado sobre ello al recoger su acreditación como juntero. «Prefiero no adelantarme», se excusó para no enrarecer el ambiente antes de la constitución de los ayuntamientos. Aunque recordó que el PNV salió «reforzado con dos junteros más» de las elecciones del 26-M, lo que se interpretó como un aviso a navegantes. Dos días antes, el portavoz de la Diputación, el jeltzale Imanol Lasa, también había deslizado que el PNV entiende que debe potenciar su peso en el nuevo Ejecutivo foral. Si no es en el número de departamentos que corresponde a cada socio, tal vez los cambios podrían venir por las materias que abarca cada cartera. En el actual Gobierno foral en funciones, el PNV ostenta 6 puestos y el PSE, 3.

Cuestión de «generosidad»

En el PSE no son ajenos a las intenciones del PNV de reforzar su peso en el próximo gabinete foral, aunque confían en que finalmente se pueda pactar un reparto similar al actual. Denis Itxaso reclamó el pasado viernes a los jeltzales que «renuncien a una exhibición de dominio» en esta negociación, ya que «la generosidad de los socialistas exige una justa correspondencia en términos de respeto y de proyecto».

Itxaso marcó posición tras recoger el viernes su acreditación como juntero. Recordó «la importancia que para Gipuzkoa tiene abrir un espacio de moderación y entendimiento» entre PNV y PSE, y aseguró que «creer de verdad en el valor del acuerdo supone dejar en segundo plano la aritmética de los sillones». Confió en que la coalición de gobierno «se conciba desde el equilibrio y la lealtad».