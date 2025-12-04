Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

«Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia». José Luis Ábalos ... tira de épica y de victimismo desde la cárcel de Soto del Real. En su último mensaje distribuido por la cuenta en X «En nombre de Ábalos», gestionada por su entorno (ya que el todavía diputado no tiene internet en la prisión de la sierra madrileña), el exministro ha anunciado que su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente del pasado del pasado 27 de noviembre en el que se ordenaba su ingreso prisión provisional y sin fianza.

Puente le encarceló ante el creciente riego de fuga por la proximidad del juicio por la primera de las causas que le llevará al banquillo, el 'caso mascarillas', en el que se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de cárcel por integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Según el extracto adelantado en la red social por la personas o personas que gestionan ahora la comunicación del preso, el recurso -directamente ante la Sala y saltándose al juez que lo encarceló- se basa, entre otros motivos, en la «vulneración del derecho de representación política». Y es que desde el principio, el imputado ha defendido que su encarcelamiento (siendo el primero diputado que entra en prisión todavía con el acta) viola el derecho de sus representados, en este caso los electores valencianos, a tener representación en el Congreso de los Diputados.

Otro de los ejes de su alegato es que su encarcelamiento supone un «uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal». Y es que, como ya explicó en la vistilla en la que se decretó su ingreso en prisión, cree que el juez Puente y la Fiscalía están usando la prisión preventiva como forma de presión para que el exsecretario de Organización del PSOE se avenga a un pacto con Anticorrupción y confiese sus delitos. El diputado ha venido arguyendo que el Ministerio Público, ante la falta de indicios para incriminarle, está redoblando las coacciones para conseguir un acuerdo en el que se autoinculpe.

Sin pruebas

El escrito de Bautista también hace hincapié en la «ausencia de indicios» delictivos que señalen a Ábalos en la adjudicación irregular de los contratos de material sanitario de Transportes a una empresa vinculada al también procesado Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, por 53 millones de euros en pleno estallido del coronavirus.

Por último, la defensa de quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE y en el Gobierno denuncia que se dictó la orden de prisión a pesar de la «ausencia de riesgo de fuga». El propio Ábalos, también durante la vistilla del jueves de la pasada semana, aseguró que no tenía bienes en el extranjero y que había demostrado durante los últimos meses su voluntad de no eludir la acción de la justicia. Sin embargo, Puente y la Fiscalía destacaron que el exministro podría «sostener una fuga» con las «cantidades importantes» que siguen sin localizarse, además de valerse de sus contactos en el extranjero y con la ayuda de su primogénito, Víctor Ábalos, con quien en los últimos años ha mantenido un flujo constante de intercambio de dinero.