José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en la prisión en Soto del Real por decisión del juez del Supremo ante el «extremo riesgo» ... de fuga tras ser acusados de graves delitos que contemplan elevadas penas de cárcel. Horas antes comenzamos a intuir el movimiento de fichas al ver que cambiaban a última hora su estrategia defensiva ante el escenario penal que se les avecina. Y han decidido cantar 'la Traviata' o, al menos, amenazan con tirar de la manta, en las previas de ir a la cárcel. Demasiado tarde. La evolución de su discurso es todo un viaje en el tiempo. En teoría, el PSOE debería estar temblando por las revelaciones que puede contar quien fue estrecho colaborador de Sánchez, que tuvo todo el poder en el socialismo español y manejaba el Ministerio de Transportes, y su asesor en las andanzas. Ábalos ha terminado solo y aislado y en las últimas horas ha pasado al choque directo presentándose como una víctima que solo tiene 6.000 euros en sus cuentas corrientes. Ha dicho muchas cosas y contradictorias, por mucho que ahora le jaleen quienes ayer le demonizaban. El terremoto beneficia al PP pero está por ver qué consecuencias tiene la onda sísmica.

En el PSOE, que debería tener motivos para la preocupaciòn, quieren encapsular el caso, pero es quizá demasiado tarde. La estrategia socialista es colocar estos testimonios bajo la sospecha de la falta de credibilidad. El PSOE se aleja de Koldo y Ábalos como si fueran un peligroso material contaminante. Por si fuera poco, la supuesta reunión entre Otegi y Sánchez, que en Euskadi nadie se toma en serio, se topa con la versión de Aldama, que niega el encuentro mientras Ábalos lo confirma, según lo que le contaron «fuentes presenciales». Todo un enredo que tiene un único título: 'sálvese quien pueda'. Es necesario conocer toda la verdad. Pero una cosa es eso y otra agitar el ventilador para convertir la política en un lodazal pestilente. En todo caso, el ingreso en prisión preventiva de Ábalos y de Koldo deja una gran pregunta en el alero. ¿Cómo es posible que con la corrupción incrustada en el sistema político desde los años 90 -recordemos el caso Roldán y sus derivadas- haya habido tan deficientes mecanismos de control preventivo para detectarla y atajarla a tiempo? En este caso el escándalo atenaza a Sánchez, que debe dar más explicaciones, pero en otras causas las sospechas recaen sobre el PP. Se aduce que ahora hay una 'tolerancia cero' frente a la corrupción, la lacra más invisible, pero en su momento se bajaron todas las defensas con absoluta negligencia. De aquellos polvos estos lodos.

