Sálvese quien pueda

La pregunta pendiente es: ¿cómo es posible que los mecanismos de control previo para impedir la corrupción fallasen tan estrepitosamente?

Alberto Surio

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en la prisión en Soto del Real por decisión del juez del Supremo ante el «extremo riesgo» ... de fuga tras ser acusados de graves delitos que contemplan elevadas penas de cárcel. Horas antes comenzamos a intuir el movimiento de fichas al ver que cambiaban a última hora su estrategia defensiva ante el escenario penal que se les avecina. Y han decidido cantar 'la Traviata' o, al menos, amenazan con tirar de la manta, en las previas de ir a la cárcel. Demasiado tarde. La evolución de su discurso es todo un viaje en el tiempo. En teoría, el PSOE debería estar temblando por las revelaciones que puede contar quien fue estrecho colaborador de Sánchez, que tuvo todo el poder en el socialismo español y manejaba el Ministerio de Transportes, y su asesor en las andanzas. Ábalos ha terminado solo y aislado y en las últimas horas ha pasado al choque directo presentándose como una víctima que solo tiene 6.000 euros en sus cuentas corrientes. Ha dicho muchas cosas y contradictorias, por mucho que ahora le jaleen quienes ayer le demonizaban. El terremoto beneficia al PP pero está por ver qué consecuencias tiene la onda sísmica.

Sálvese quien pueda