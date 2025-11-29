Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

José Luis Ábalos ha cedido el uso de cuenta de 'X' a una persona de su máxima confianza para proclamar su «inocencia» y seguir lanzando ... mensajes el tiempo que permanezca en prisión.

La cuenta del exministro y exsecretario de Organización del PSOE en X ha pasado a denominarse «En el nombre de Ábalos», para dejar claro que no es él quien la maneja, pues no tiene acceso a Internet en la prisión.

En el encabezamiento de la misma el aún diputado del Grupo Mixto defiende a capa y espada su inocencia: «¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable».

No te rindas de Guillermo Mayer



No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.



No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,… pic.twitter.com/4hWRGqhdAQ — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 29, 2025

Además, en ella, le ha dedicado un emotivo poema del poeta de la Patagonia Guillermo Mayer: «No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda».