Fuera del Radar · T7 · Episodio 8
Una cueva en la memoria
Delia investiga en la mente de su abuelo: busca un secreto que lleva guardando ochenta años. Al otro lado, un tesoro que podrá recuperar un pedazo de nuestra historia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:21
Cantabria es territorio de cuevas, eso está claro. Muchas son muy conocidas, pero algunas, ya muy pocas, siguen guardando secretos. Francisco Verdeja, siendo un niño, entabló amistad con un guerrillero emboscado en el monte. Era la inmediata posguerra, esa confianza era difícil de mantener. Pero en Francisco se podía confiar. El antiguo combatiente le habló de un refugio, un secreto. Muchísimo tiempo después, su nieta Delia se va a encargar de buscarlo. Y va a merecer la pena.
Créditos
Una historia de Carlos G. Fernández
Producción técnica Íñigo Martín Ciordia
Diseño sonoro y mezcla Rodrigo Ortiz de Zárate
Ilustraciones Felip Ariza
Agradecimientos José Carlos Rojo y Rafa Torre
Edición y coordinación Carlos G. Fernández
Dirección y producción ejecutiva José Ángel Esteban