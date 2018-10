The Wave Pictures sigue con su «guerra contra las máquinas» The Wave Pictures. / DV Dabadaba. La sala donostiarra también recibe este fin de semana a los rumanos Fanfare Ciocarlia y al dúo australiano Kllo J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 octubre 2018, 09:24

The Wave Pictures, uno de nuestros tríos británicos favoritos, vuelve hoy a Donostia para presentar el segundo disco que publicará este año. La Sala Dabadaba abrirá sus puertas a las 21.00 horas para recibir a la banda más estajanovista de la pérfida Albión meses después de que algunos de sus miembros nos visitaran con The Surfing Magazines, proyecto paralelo del cantante y guitarrista David Tattersall.

Fundados hace ya 20 años, The Wave Pictures lo completan Jonny Helm (batería) y Franic Rozycki (bajo). Juntos se han labrado una admirada carrera en el ámbito del indie rock y han editado una docena larga de discos, el último de los cuales vio la luz en junio. En la crítica publicada en estas mismas páginas, el compañero Ricardo Aldarondo afirmaba de 'Brushes With Happiness' que «impresiona desde las primeras notas el tono grave e íntimo, como el lamento de un blues confesional». «La perfecta comunión de los músicos crea nueve piezas impecables, hermosas y acogedoras, inspiradas de principio a fin», concluía.

El concierto Cartel The Wave Pictures. Lugar Sala Dabadaba. Día y hora Hoy a las 21.00. Precio 12/15 euros.

Pues bien. El 9 de noviembre lanzarán otro trabajo, 'Look Inside Your Heart', menos introspectivo pero grabado también durante una misma noche, con un solo micro y sin ordenadores. Según afirman en su página de Bandcamp, se trata de un disco «cálido y alegre que celebra la amistad, la felicidad y los momentos de borrachera». En Spotify se pueden escuchar ya dos adelantos, la africanista 'Roosevelt Skyes' y la rocanrolera 'House By The Beach', los temas que abren este álbum concebido como «un grito de guerra contra las máquinas», en alusión a la música creada por computadoras.

Fanfare Ciocarlia y Kllo

Además, mañana sábado el Dabadaba recibirá a las 21.00 horas a Fanfare Ciocarlia (20/25 euros), sorprendente orquesta rumana de metales. «Se toman cada concierto como una competición en la que demuestran por qué han llegado al lugar destacado en el que se encuentran hoy y por qué se han convertido en los guardianes del genuino sonido balcánico», dicen de esta fanfarria cuyo nombre significa 'canto de alondra' en romaní y que ha seducido a un amplio espectro de público en el que «conviven punks con cresta, skins de cabeza rapada, amantes del jazz, del funk , de la world music o simples aficionados en busca de música auténtica».

Por último, el domingo a las 21.00 horas regresará a la sala de Egia el dúo australiano Kllo (9/12 euros), que practica un pop electrónico, vanguardista e intimista pero «de ritmos pisteros». Actuará de telonero el canadiense Graham Van Pelt.