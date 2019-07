Simba se corona en París Disneyland París Los personajes del Rey León y de El Libro de la Selva conquistan Disneyland en la nueva temporada R. C. Lunes, 1 julio 2019, 17:56

El verano en Disneyland París promete ser muy bestia. Bestial. Mickey, Minnie y sus amigos no es que cedan el protagonismo en las próximas semanas a Simba, Nala, Timón, Pumba... Ni tampoco a Baloo. No. Es que se integran en sus aventuras, en las del Rey León y El Libro de la Selva, para una temporada cargada de sorpresas y aventuras.

Como dice el infame Scar, «¡prepárate!», pero para disfrutar de los ritmos de la sabana africana y de la selva india con nuevos espectáculos, encuentros y experiencias inolvidables. La historia de El Rey León cobrará vida de nuevo en Disneyland París este verano con el espectáculo 'The Lion King: Rhythms of the Prideland», en el que sonarán las famosas melodías con las que han crecido varias generaciones viendo la historia de Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timón y Pumba.

Cantantes, bailarines, acróbatas y tambores darán vida de nuevo a las Pride Lands con geniales coreografías y un vestuario original diseñado por Disneyland Paris. Icónicas escenas como 'El Ciclo de la Vida', 'Voy a ser el Rey Leon', 'Es la noche del Amor' o la siempre icónica 'Hakuna Matata' desatarán increíbles emociones.

Por otra parte, 'The Jungle Book Jive' con Baloo y compañía te llevará a un viaje a través de la selva india lleno de colores y descubrimientos. El espectáculo, en el que no faltarán 'Busca lo más vital' o 'Quiero ser como tú', llegará desde cada rincón del parque y convertirá a Mickey y sus amigos en auténticos exploradores.