Senderos, bosques y pastos para llegar al bello Ireber La ascensión al Ireber nos descubre senderos, bosques y pastos de este bello valle navarro FERNANDO J. PÉREZ Sábado, 7 septiembre 2019, 08:03

El valle de Larraun es un pequeño paraíso verde entre las sierras de Aralar e Ireber vertebrado por la Vía Verde de Plazaola, que lo atraviesa prácticamente por su centro geográfico. Con sus más de 100 kilómetros cuadrados es uno de los municipios más extensos de Navarra y albergan frondosos hayedos y pastos, pero también hasta 15 núcleos rurales eminentemente volcados en la agricultura y la ganadería. Como curiosidad, justo en medio del valle se asienta Lekunberri, capital del valle hasta la pasada década de los noventa, cuando se independizó administrativamente de Larraun para erigirse en municipio propio. Recorrer estos parajes es siempre un placer, facilitado por los numerosos senderos balizados que los surcan. Así que échemonos la mochila a la espalda para ascender hasta el Ireber por el GR-12 y retornar luego a Lekunberri por Utizi y la Vía Verde en una larga pero entretenida excursión.

Detrás de la Herriko Plaza de Lekunberri buscamos el acceso a la Vía Verde por un cerrado sendero. Una vez en el camino natural (izd.) superamos un primer túnel y salimos enseguida a un pista que remonta hacia Etxarri. Cruzamos bajo la autovía,desechamos la vía verde y continuamos por el cemento siguiendo las marcas rojas y blancas del GR-12, que serán nuestras compañeras hasta casi coronar el Ireber.

Hitos Ireber: 1208 m. (UTM:30T 594251.00 E, 4766896.00 N) Launtze: 1195 m. (UTM:30T 594224.00 E, 4767368.00 N) Egieztu: 917 m. (UTM:30T 590523.00 E, 4766955.00 N) Cómo llegar: A-8 hasta el desvío a Lasarte, A-1 hasta Andoain, A-15 hasta la salida de Lekunberri. Cartografía: MTN 89-IV (Leitza) y 90-III (Eratsun), 1:25.000, del IGN.

Poco antes del primer caserío, abandonamos la pista (dch.) y nos adentramos en un bonito camino a la sombra de hayas y robles. Desemboca en una pista que lleva a Etxarri (0h.45). Siempre sin perder de vista las marcas del GR, atravesamos el pueblo admirando sus bonitos caseríos, casi todos ellos con escudo propio, para abandonarlo por una pista que remonta hacia el norte. Aunque enseguida la dejamos para seguir (dch.) un camino que rodea la loma de Arrizuri y desemboca en el collado Txingarri, un amplio cruce de pistas. Seguimos la que sube por la derecha (NE) y no tarda en adentrarse en el hayedo para bordear otra cumbre, el Aiztondo, en este caso por su vertiente occidental.Tras el bonito paseo por el hayedo desembocamos en el valle suspendido de Iontza. Sin perder las balizas del GR-12, seguimos la pista hasta coger un desvío (izd.) en una curva a la derecha. La senda, pegada a una alambrada, lleva a un cruce de pistas ocupado por troncos de una reciente entresaca.

Información mide Horario: 6h.00 (2h.45 al Ireber). Distancia: 25.7 km. Desnivel positivo: 810 m. Severidad del medio: 2 Dificultad orientación: 2 Dificultad del terreno: 2 Esfuerzo necesario: 4

Aquí enfilamos ya por fin, por la pista que sube a la derecha, el ascenso final a nuestro objetivo. Más arriba cruzamos una compuerta. Es el momento de abandonar la pista (y el GR) y remontar a la izquierda, a media ladera, hasta la cresta rocosa por la que alcanzamos la cima y los dos buzones del Ireber (2h.45). Si hemos seguido por la pista tampoco es mayor problema. Alcanzaremos el collado de Sobresate, desde el que también se puede coger la cresta (izd.) hasta la cima.Tras disfrutar de las vistas descendemos al vallejo que hay al norte de la peña cimera y atravesamos una pequeña cresta y un modesto hayedo hasta un corral, que rodeamos. Tomamos ahora rumbo oeste (izd.) para cruzar otro hayedo. Salimos a un prado donde dejamos el camino para atravesar la loma que hay ante nosotros y bajar por el lado contrario hasta un paso en la alambrada. La senda que hay detrás lleva hasta la pista de servicio del parque eólico, junto a la fuente de Orin (3h.15).

Bajamos (izd.) hasta una cercana curva de herradura, donde dejamos el cemento para coger un camino que baja a la derecha (O) y no tarda en adentrarse en el hayedo. Iniciamos así un largo descenso paralelo a la cresta del Egieztu, cima opcional que dejamos a la izquierda a media bajada. Poco después observaremos un sendero que cae a la derecha por una loma. Lleva a la boca norte del túnel de Uitzi y sería la ruta a seguir si la galería, en su día la más larga de España con sus 2,5 kilómetros, no estuviera cerrada desde principios de años por desprendimientos.Así que no queda más remedio que seguir bajando paralelos al cordal hacia el puerto de Utizi, en la carretera que une Leitza con Lekunberri. Aunque no llegamos hasta él. Al llegar a una alambrada giramos a la izquierda en cuanto nos lo permite para bajar hasta Uitzi (4h.30) y seguir por carretera hasta la boca sur del túnel y su estación (5h.00). Allí tomaremos la Vía Verde que nos devolverá a Lekunberri (6h.00).