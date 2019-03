Las cinco rutas del vino de Galicia Cambados es la capital mundial del Albariño. / Alamy SERGIO MUÑOZ Viernes, 22 marzo 2019, 07:52

Blancos marítimos, tintos afrutados… Cada D.O. de vino de Galicia tiene su personalidad propia, pero les une un rasgo común: todas están marcadas por el paisaje. Estas son las cinco rutas del vino de Galicia.

1

Rías Baixas

Cuando pensamos en el vino de las Rías Baixas, apenas nos viene a la mente un nombre: Albariño. Y no es de extrañar, pues esta uva supone el 96% de la producción amparada bajo la Denominación de Origen, y el vino elaborado exclusivamente con la variedad Albariño es el más internacional de Galicia.

Se exporta a más de 60 países, con EE.UU. como principal cliente. Es un caldo de color amarillo pajizo, de aroma punzante, floral y afrutado, de alta graduación y acidez y, por sus notas salinas, tradicionalmente ha servido para acompañar mariscos y pescados.

Los vinos de Rías Baixas están íntimamente ligados al Atlántico. La Denominación de Origen ampara a más de 3.600 hectáreas de viñedos que producen 24 millones de kilos de uva en las provincias de Pontevedra y A Coruña, desde la frontera con Portugal hasta Santiago de Compostela. Es una región de clima suave y exuberante vegetación, salpicada de casonas y pazos y atravesada por las cicatrices de las rías de Vigo, de Pontevedra y de Arousa.

Se divide en cinco subzonas: O Rosal, Condado de Tea, Soutomaior, Ribeira do Ulla y Salnés. Esta última, ubicada entre las rías de Arousa y Pontevedra, es la que concentra más superficie de viñedos y, además, coincide con el principal foco turístico de Galicia: O Grove, Sanxenxo, Vilagarcía, Cambados… Lugares de veraneo y de buena vida donde degustar un buen vino blanco.

2

Ribeira Sacra

A modo de frontera natural entre las provincias de Lugo y Ourense, los ríos Miño, Sil y Cabe discurren entre profundos cañones tapizados de bosque donde, a menudo, el cielo amenaza lluvia. Es la Ribeira Sacra, uno de los paisajes más sobrecogedores de la Galicia interior.

No es extraño que desde la Edad Media un buen número de monjes y eremitas encontraran en esta tierra solitaria y sombría un refugio en el que recluirse a meditar.

Así, entre las arboledas cubiertas de bruma se oculta una joya: casi una veintena de cenobios forman uno de los conjuntos románicos más relevantes de Europa. Destacan los de Santo Estevo –hoy Parador de turismo–, Santa Cristina de Ribas de Sil, Santa María de Montederramo y San Pedro de Rocas.

Región de fuertes desniveles, la viticultura se ha adaptado bien, sin embargo, a la difícil geografía. Ya los romanos cultivaban la vid en la región organizando los viñedos en bancales –denominados aquí socalcos– en las laderas de los profundos valles. Estas condiciones hacen que cada año la vendimia sea un proceso difícil y poco mecanizado debido a la pendiente del terreno. Es lo que se denomina «viticultura heroica».

Hoy, la D.O. Ribeira Sacra, creada en 1996 y con sede en Monforte de Lemos (Lugo), ampara a unas cien bodegas que cultivan algo más de 1.200 hectáreas y embotellan 3,1 millones de litros de vino al año.

La variedad de uva más emblemática de la región es la Mencía, cultivada aquí ya desde la época romana, que transfiere a los tintos un carácter aromático y afrutado, de intenso color y gran capacidad de envejecimiento.

3

Ribeiro

Al parecer, ya en el siglo II a.C. se cultivaban vides en el Ribeiro, y hasta los emperadores romanos consumían los preciados vinos de esta región.

Resguardada de las borrascas atlánticas por barreras naturales, la Denominación de Origen Ribeiro cuenta con 2.800 hectáreas de viñedos repartidas en los valles de los ríos Miño, Avia y Arnoia, en la provincia de Ourense. El 85 por ciento de los vinos son blancos, elaborados con las variedades Treixadura, Torrontés o Palomino.

Una característica de los caldos de Ribeiro es su personalidad diversa, favorecida por la existencia de colleiteiros, un tipo de bodega exclusiva de esta D.O. que está obligada a elaborar vino únicamente a partir de uva de su propiedad y que no puede producir más de 60.000 litros. Sería un concepto similar al del terroir francés. De las 99 bodegas que conforman la D.O., 72 son colleiteiros.

4

Monterrei

Al sur de la provincia de Ourense, en la frontera con Portugal, una fortaleza del siglo XII domina el valle del río Támega, cuyo curso desembocará, ya en tierras portuguesas, en el río Duero. Es el castillo de Monterrei, que destaca imponente sobre una verde extensión de viñedos, y que, por su situación fronteriza, ha sido escenario de luchas de poder durante siglos.

Es, también, el símbolo de la Denominación de Origen más pequeña de España. Monterrei comprende solo 450 hectáreas de viñedos repartidas por cuatro municipios: Monterrei, Oímbra, Verín –sede del Consejo Regulador– y Castrelo do Val.

La Denominación de Origen Monterrei elabora, principalmente, vinos blancos –el 65 por ciento de su producción– ligeros y aromáticos por el uso de las variedades Godello, Treixadura y Dona Branca. Mientras, los tintos, elaborados con variedades Mencía, Bastardo y Tempranillo, reflejan hermosas tonalidades púrpuras y dejan en boca aromas afrutados.

5

Valdeorras

Como en otras Denominaciones de Origen gallegas, la de Valdeorras tiene sus inicios en la época de la dominación romana, y ya en el siglo X aparece una referencia escrita sobre el vino de Valdeorras. De todas las D.O. de Galicia, la de Valdeorras es la que está situada más en el interior, en el límite oriental de la provincia de Ourense, en la frontera con León. Esto dota a la comarca de un clima algo más seco que el del resto de Galicia, aunque sigue manteniendo la influencia atlántica.

Atravesada de este a oeste por el río Sil, la D.O. Valdeorras está formada por 1.300 hectáreas de viñedos y 45 bodegas repartidas en ocho municipios: A Rúa, Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco, O Bolo, Petín, Rubiá y Vilamartín, este último sede del Consejo Regulador.

Entre los diversos vinos que produce la D.O., destacan dos monovarietales de uvas autóctonas: el blanco elaborado con Godello, de color amarillo, dorado o pajizo y aroma afrutado; y el tinto de Mencía, de color púrpura intenso, ligero, sabroso y afrutado.