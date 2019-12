Nepal y la industria del turismo

Pero, ¿están preparados?

Es dudoso que están preparados para ello. Este otoño en Nepal se podía leer en el periódico local 'The Kathmandu Post' una noticia con este titular: «Sindhupalchok no está preparado para el año del turismo». Esta región es una de las propuestas del el gobierno de Nepal para que se visite en 2020. Se desarrollan actividades como rafting, barranquismo, puenting, y trekking. Una gran inundación en 2014 en aquella zona, más el terremoto de 2015 que asoló buena parte de la misma, fueron dos desastres naturales de los que todavía no se han recuperado.

Anish Tiwari, el periodista, relataba en su artículo: «Destinos de trekking como Panchpokhari, antes con miles de visitantes, ahora cuentan con unos 40 turistas diarios. El lago y Helambu, el popular santuario religioso, están volviendo lentamente a ponerse de pie después de los temblores. A pesar de que las unidades locales han asignado presupuestos para renovar los templos en Helambu, se encuentran en ruinas. Todavía hay muchas aldeas que están luchando por sobrevivir».

Por otra parte, Nima Gyalzen Sherpa, presidenta del Municipio Rural de Helambu, se refería en el mismo artículo a que «el gobierno no ha dado ninguna medida concreta para hacer que los turistas vayan a estos destinos», añadiendo: «Aunque las carreteras están siendo renovadas, queda mucho por hacer. El año de turismo 2020 suena cada vez más como un rumor».