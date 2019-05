Una mirada solidaria con Etiopía Últimos días para poder conocer la exposición la exposición 'Miradas de Africa' expuesta en Barrena DV Miércoles, 22 mayo 2019, 08:49

La exposición fotográfica 'Miradas de África' con la que Etiopía Utopía pretende dar visibilidad a la vida de personas de diferentes regiones de Etiopía, mostrando su día a día y sus particulares modos de vida en entornos lejanos e inhóspitos para nuestra realidad actual apura sus últimos días en Ordizia. La situación de estas personas no es fácil, y mediante esta exposición quiere mostrar paralelamente la lucha diaria que emprenden para poder cubrir sus necesidades más básicas, en la gran mayoría de los casos no cubiertas, lo que les obliga a no poder vivir su vida de un modo digno y a asumir demasiados riesgos, iniciando en muchas ocasiones viajes sin un destino claro.

Colección de instantáneas de la que es autora la fotógrafa catalana Núria Faig con la que nos invita a olvidarnos, durante un momento, de nuestras vidas y a adentrándonos en un mundo diferente, misterioso y sobrecogedor, transportarnos a una realidad lejana en el espacio pero cercana en el corazón, apunta.

De esta forma, 'Miradas de África' se desarrolla en forma de una exposición itinerante, participativa, informativa y reflexiva.En cada exposición de la Fundación, la estrategia de sensibilización toma las imágenes como herramienta principal, acompañándose de música, aromas y vídeos, que nos adentran más si cabe, a lo más profundo de la cultura etíope.