El surf-rock de Los Tiki Phantoms abre un variado fin de semana Los enmascarados miembros de Los Tiki Phantoms.

No habrá tiempo ni para superar la resaca del fin de semana en el Dabadaba, que desde hoy y hasta el domingo ofrece propuestas como Los Tiki Phantoms, Gus Dapperton o Robby Peoples & The Congress.

Surf-rock'n'roll enmascarado

Los Tiki Phantoms, banda de cadavéricos músicos enmascarados, llegarán de Barcelona con su «surf-rock'n'roll instrumental de lo mas bailable con influencias tan dispares que van desde the Shadows, los Straitjackets o los Satan's Pilgrims». El Dabadaba también cita a Dead Kennedys, Agent Orange y «auténticas leyendas de la talla de Deke Dikerson y Little Richard». «Reverb a tope, sonido cristalino y sección rítmica demencial sin dejar de lado la elegancia», dicen de un grupo con directo y look arrolladores.

Abrirán la noche (21.00, 10/13 euros) Monte del Oso, banda pamplonesa en la órbita del indie-rock que presenta su tercer disco, 'Cosas que salvar de una casa en peligro'.

¿Relevo generacional?

El sábado (21.30, 10/15 euros) comenzará con la actuación de Lois, una «rara avis en el espectro del indie nacional». Se trata del proyecto en solitario del líder de Trajano, Lois Brea, que bajo la etique de 'slacker jazz' «busca estímulos fuera de las corrientes más clonadas y de moda en nuestro país».

Pero el cabeza de cartel de la jornada será Gus Dapperton, un joven veinteañero estadounidense con serias opciones a convertirse en «relevo generacional» de artistas como Sean Nicholas Savage, Ariel Pink o Jens Lekman. «Su dream-pop con ecos del rock'n'roll sesentero y la new wave ochentera, y con una personalidad reposada, busca bastante de su inspiración en el mundo de las rupturas sentimentales», aclaran desde la sala de Egia, que destaca que las viistas a los vídeos de Dapperton en YouTube se cuentan por millones, como en el caso de 'I'm Just Snacking', 'Moodna, Once With Grace' o 'Prune, You Talk Funny'.

Y quien desee alargar el sábado podrá hacerlo con las pinchadas que a partir de medianoche protagonizarán el italiano Giuliano Lomonte y Pizky, del colectivo ID.

Un directo impredecible

La semana musical concluirá el domingo (21.00, 10/13 euros) con la apetecible mezcla de rock 'n' roll, rhythm & blues, soul, jazz, country y psicodelia que facturan Robby Peoples & The Congress. Se trata de un armonicista, guitarrista y cantante criado en Mississippi «que bebe del hill country blues y el rock más clásico, siempre a medio camino entre la lírica de Tom Waits y la energía de Joe Cocker». Actuará junto a The Congress, una banda con un directo «tan versátil como impredecible», especialmente si suma su talento al de Peoples.