Supervivencia al límite

¿Le quitarías la comida a un niño para sobrevivir? ¿Sus últimas medicinas a una pareja de ancianos? Estas preguntas, a las que responderíamos sin pensar con un rotundo no, ponen en tela de juicio nuestra humanidad. Una humanidad que se ve reflejada en la adaptación a juego de mesa del videojuego 'This War of Mine'. La propuesta está inspirada en la Guerra de Bosnia, concretamente en el asedio de Sarajevo. En ella, nos ponemos en la piel de un grupo de personas que deberá hacer todo lo posible por sobrevivir. Para lograrlo, tendremos que idear formas de conseguir agua potable, comida y medicamentos. En nuestras manos quedará la decisión de salir a buscar víveres por la noche, que es cuando somos menos vulnerables para los francotiradores, pero por el contrario hay más saqueadores. Estamos ante un juego de mesa de corte narrativo, donde su propuesta cooperativa nos hará decidir qué hacer en cada momento, aunque eso pueda determinar el final de la partida en un instante.