Los suecos Kamchatka traen su poderoso blues-rock a la Sala Dabadaba J.G.A. Martes, 19 febrero 2019, 08:13

Se declaran influenciados por el blues-rock de finales de los años 60 y principios de los 70, pero la poderosa música del trío sueco Kamchatka mezcle elementos de ese estilo con otros como el hard rock, el stoner o la psicodelia. Esta noche actuarán en la Sala Dabadaba a partir de las 21.00 horas con entradas que cuestan 10 euros en venta anticipada y 13 si se adquieren en taquilla.

El 'power trio' lo integran Thomas 'Juneor' Andersson (voz y guitarras), Tobias Standvik (batería) y el antiguo teclista de Opeth, Spiritual Beggars y Candlemass, Per Wiberg, que en Kamchatka se encarga de marcar el ritmo con el bajo. Llevan publicando discos desde 2005, año del lanzamiento de su álbum homónimo de debut al que luego siguieron 'Volume II' (2007), 'Volume III' (2009), 'Bury Your Roots' (2011) y 'The Search Goes On' (2014). Su último disco largo hasta la fecha es 'Long Road Made of Gold' (2015), aunque recientemente han reeditado y publicado canciones inéditas y caras B en versión EP.

En algunos foros recomiendan escuchar este grupo a los seguidores de bandas tan dispares como Thin Lizzy , UFO , Deep Purple, Clutch, Fu Manchu y Kyuss, entre muchas otras.