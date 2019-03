Rap, pop sintético y punk-rock para el 'finde' en el Dabadaba El rapero granadino Maka. Variedad. Maka abrirá hoy el fin de semana, que mañana contará con el finlandés Jaakko Eino Kalevi y el domingo con los estadounidenses Downtown Boys J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 8 marzo 2019, 09:26

Una vez más, la variedad estilística presidirá el fin de semana en el Dabadaba, que hoy recibirá al granadino Maka (21.30 horas, 14/18 euros), mañana al finlandés Jaakko Eino Kalevi (21.30, 10/13) y el domingo a los estadounidenses Downtown Boys (20.30, 10/13).

Francisco Javier Rodríguez Morales, hoy conocido por su alias de Maka, se crió en en Almanjáyar y Rey Badis (Granada), una de las barriadas más deprimidas de Andalucía. Se dio a conocer gracias al documental 'Esperanza se escribe con H', dedicado a raperos recluidos en distintas cárceles del Estado. Precisamente, el arranque de su carrera coincidió con un permiso penitenciario para actuar en la sala Tren. Tras 'P.N.A.' (2014), 'Makanudo' (2015) o 'Pvreza' (2016), publicó 'Raíces' (2016), el álbum que «mejor le define», pues contiene «todas las influencias que le han llegado de todos lados, las del hip hop y el flamenco, sí, pero también el trap, el reggaetón, el R&B o la salsa». Otros títulos posteriores son 'Alma' (2016) y 'Dvende' (2018).

Trovador de pop sintético

Por otro lado, la holandesa Sofie Winterson abrirá mañana sábado la actuación de Jaakko Eino Kalevi, que empezó a despuntar fuera de Finlandia en 2015, cuando publicó un disco homónimo que mezclaba «con intrigante suavidad el pop psicodélico con capas de funk y folk». Según apuntan los organizadores, «estamos ante algo así como un Ariel Pink sin la necesidad de deconstruir y reconstruir tanto la historia del pop mientras se apela al buen gusto». «En Jaakko no se palpa esa tensión: él transmite lo dicho, suavidad, aunque lo haga con audacia y exquisitez. Tira de grooves y atmósferas que suenan como un encaje libre entre naturaleza y tecnología y con la suficiente complejidad para que no puedan ser desveladas a la primera. Son las suyas canciones a las que se vuelve y que enganchan sin aspavientos», advierten sobre este «trovador del pop sintético». En 2016 fue uno de los ganadores del European Border Breakers Awards, otorgado a artistas emergentes del viejo continente que triunfan fuera de su país, y a finales del pasado año lanzó 'Out Of Touch' (2018), su quinto disco.

Actitud y mensaje

La semana concluirá con Downtown Boys, banda de Providence (Rhode Island) que factura «punk-rock con actitud, pero, sobre todo, con mensaje». El grupo mezcla música y reivindicación, al tiempo que se beneficia del «punch y el carisma de sus integrantes». Su último alegato contra el racismo y la 'queerfobia' es 'Cost Of Living' (2017), editado por el sello Sub Pop.