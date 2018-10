La rockera «fiesta de pijamas» de The Mani-Las abre Donostikluba Sobre estas líneas, Hard GGz, y abajo, Bejo, dos figuras de los ritmos urbanos. / DV Hoy también actuará Joan Colomo en Intxaurrondo, por donde hasta el sábado pasarán artistas como Hard GZ y Bejo JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 octubre 2018, 06:53

El frenético rock and roll de The Mani-Las, con Maika Makovski como cabeza visible, inaugurará hoy la edición número 13 de Donostikluba Festibala, que «para romper maleficios y emprender una nueva etapa», cambia su sede al centro cultural Intxaurrondo. La cita que hasta ahora se celebraba en Gazteszena seguirá la senda emprendida en 2017 al objeto de «convertirse en un festival urbano de referencia, dispuesto a acoger nuevos lenguajes musicales que fluyan y cambien con los tiempos».

'Live Open Gaua'

Hoy abrirá la 'Live Open Gaua' Tenpera, banda donostiarra que practica un correoso rock alternativo que oscila entre el punk-rock, el grunge y el noise. En un tono más relajado, al menos en lo referido a la forma, el experimentado músico catalán Joan Colomo presentará 'L'Oferta i la Demanda', un disco recién publicado en el que por primera vez «los teclados miran a los ojos a las guitarras y los sintetizadores acolchan las composiciones, todo para conseguir unas atmósferas absolutamente subyugantes», apuntan desde la discográfica Bcore.

Donostikluba aspira a convertirse «en un festival urbano de referencia», atento a nuevos lenguajes

Pero el cartel de esta noche lo liderará un power trío de reciente formación, The Mani-Las, integrado por Maika Makovski, Mariana Pérez (Sonic Trash, Rubia, Cora Bloom) y Olaia Bloom (Las Culebras, Cora Bloom). Se estrenaron con un single demoledor, 'He's Got The Power', versión del tema homónimo de The Exciters, grabado con el apoyo de SON Estrella Galicia, pero de momento, no tienen álbum de debut porque están centradas en una intensa gira y su intención es ir grabando singles de corta duración en la onda de las riot grrrl bands.

«Canciones de tres minutos como máximo, de más de 150 golpes por minuto y coritos hiperfemeninos sobre una base muy canalla y cañera. Eso es lo que es y tiene que ser The Mani-Las», ha declarado Maika Makovski, que el martes se estrenó como presentadora de 'La hora musa', programa con el que la música en directo vuelve a TVE. «Nunca había estado en una banda de chicas porque siempre he tocado con grupos de tíos, con colegas machos... En ese sentido, The Mani-Las es muy divertido, es como estar con tus hermanas... Yo tengo una familia con muchas mujeres y me siento un poco en ese ambiente, como en casa. Creo que de gira nos lo vamos a pasar muy bien, va a ser como una fiesta de pijamas constante», ha dicho Mariana Pérez.

'Hip Hop Gaua'

Denom abrirá la 'Hip Hip Gaua' de mañana viernes con su rap refrescante. Tras el debut 'Una parte de mí' (2016) y su continuación, 'Sangre' (2017), el madrileño ha publicado varios singles que le acercan más al pop urbano y a las baladas con un mayor compromiso social, como es el caso de 'Sólo pienso en ti', 'Sin miedo a mirar atrás' y 'Uno de esos días', entre otros temas.

El festival - Hoy (10/12 euros) 20.15 Tenpera. 21.10 Joan Colomo. 22.30 The Mani-Las. - Mañana (12/15 euros) 21.00 Denom 22.30 Hard GZ. - Sábado (12/15 euros) 20.45 Sad Nigiri. 21.30 El Negro. 22.40 Bejo.

Hard GZ es el alias del joven gallego Pedro Ruibal, cuyos vídeos suman millones de visitas en Internet. Su hip hop habla sin tapujos de la condición humana con un marcado carácter crítico, social y comprometido con la lucha obrera, el antifascismo o la vida en la calle. Además de realizar giras por España y Latinoamérica, ha llenado el Palacio Vistalegre en Madrid con su enorme poder de convocatoria. 'Kaos Nómada' (2018) es su último álbum.

'Urban Gaua'

El sábado los ritmos urbanos asumirán todo el protagonismo. Tras dos artistas locales, Sad Nigiri y El Negro, el canario Bejo regresará al festival, donde el año pasado ya actuó junto a Locoplaya. El artista que se mueve entre estilos como el rap, el trap, el dancehall o el reggae, presenta estos días su segundo álbum de larga duración, 'Parafernalio', que llega después de 'Hipi Hapa Vacilanduki' (2017). El disco incluye varios temas que en los últimos meses han sido ya publicados como single -'Perogrullo', 'Una papa pal kilo', 'Onomeatropella', 'Helarte', 'Tupperware' y 'Hasta abajo'-, así como varias pistas de carácter inédito. Entre los productores con los que han contado destacan Sume Beats, Cookin' Soul, Nico Miseria y DJ Pim, que junto a algunos otros han puesto ritmo a las rimas sabrosonas del artista.